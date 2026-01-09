Поездку в Поднебесную отменили, а деньги так и не вернули: как петербурженка осталась без отпуска

Для туристки организовали маршрут по пяти главным городам Китая стоимостью 230 тысяч рублей.

Наталья решила воспользоваться услугами туристической компании, работающей на улице Большая Конюшенная в Санкт-Петербурге.

Она заранее ознакомилась с мнениями других клиентов в интернете и не нашла ничего тревожного. В итоге ей предложили поездку по Китаю с посещением пяти городов за 230 тысяч рублей, сообщает 78.ru.

Позднее сотрудница компании начала менять условия: вместо намеченных пяти городов стали предлагать маршрут с тремя, а затем свели всё к экскурсии только по Пекину.

Наталья отказалась от такого варианта, после чего даты путешествия начали переносить. Первоначально вылет был намечен на 12 сентября, затем его перенесли на 26 сентября, а позже и вовсе на октябрь.

Турфирма объясняла перенос праздниками в Китае и тем, что большой поток туристов усложнит осмотр достопримечательностей.

Менеджер уверяла, что организовать полноценную экскурсионную программу будет трудно. Сама Наталья полагает, что причиной переноса стало несоответствие реальных затрат изначально оговорённой сумме.

В итоге женщина решила прекратить сотрудничество с агентством. Она обратилась за советом к юристу, которая рекомендовала потребовать официальный отказ от предоставления тура.

Наталья так и поступила — компания без затруднений направила ей соответствующее подтверждение.

Женщина также подала заявление на возврат денег, и компания его приняла. Однако денежных средств она так и не получила. В феврале ожидается судебное разбирательство по данному вопросу.

