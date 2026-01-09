Городовой / Город / Из Петербурга в Таллин уже уехали почти 2,5 тысячи человек
Из Петербурга в Таллин уже уехали почти 2,5 тысячи человек

Опубликовано: 9 января 2026 02:00
 Проверено редакцией
Городовой ру

Эстония возглавила список самых востребованных стран для новогодних автобусных поездок из Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге за первую неделю января через автовокзал проехали более 20 тысяч человек. С 31 декабря по 7 января сотрудники выполнили 744 рейса междугородних и международных маршрутов. За этот период удалось перевезти 20 615 пассажиров.

Самым востребованным оказался путь до Таллина, на котором за неделю отправились 2 479 человек. По числу поездок следом идут Устюжна — 1 802 пассажира, Москва — 1 746 и Минск, куда направились 1 595 путешественников, сообщает 78.ru.

Также популярностью пользовались маршруты до Великого Новгорода, Смоленска, Вологды и Петрозаводска.

Автор:
Юлия Аликова
Город
