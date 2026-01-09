Из Петербурга в Таллин уже уехали почти 2,5 тысячи человек

Новости по теме

Петербург vs Москва: почему после смерти Петра I «город на болоте» выиграл битву за статус столицы у древней Москвы

«Поезд Москва﻿ – Санкт-Петербург﻿»: четыре станции метро, которые есть в обоих городах

Скоростные поезда для ВСМ Москва — Санкт-Петербург: когда будут готовы первые составы

«Поезд Москва – Санкт-Петербург»: вот четыре станции метро, которые вы встретите в обоих городах

Стало известно, когда состоится запуск ВСМ Москва – Санкт-Петербург и сколько будет стоить билет

