Из Петербурга в Таллин уже уехали почти 2,5 тысячи человек

В Санкт-Петербурге за первую неделю января через автовокзал проехали более 20 тысяч человек. С 31 декабря по 7 января сотрудники выполнили 744 рейса междугородних и международных маршрутов. За этот период удалось перевезти 20 615 пассажиров.
Самым востребованным оказался путь до Таллина, на котором за неделю отправились 2 479 человек. По числу поездок следом идут Устюжна — 1 802 пассажира, Москва — 1 746 и Минск, куда направились 1 595 путешественников, сообщает 78.ru.
Также популярностью пользовались маршруты до Великого Новгорода, Смоленска, Вологды и Петрозаводска.
