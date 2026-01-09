Городовой / Город / В Ленобласти вспыхнул бум коттеджей: что заставило людей массово менять квартиры на собственные дома
В Ленобласти вспыхнул бум коттеджей: что заставило людей массово менять квартиры на собственные дома

Опубликовано: 9 января 2026 03:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

С января по ноябрь 2025 года было сдано в эксплуатацию 3,024 миллиона квадратных метров такого жилья.

В Ленинградской области продолжается увеличение объемов строительства индивидуальных домов, несмотря на заметное сокращение ипотечного финансирования этого направления.

За одиннадцать месяцев 2025 года в регионе было введено в эксплуатацию 3,024 миллиона квадратных метров жилья, что на 13% превышает результат за тот же промежуток 2024 года.

По данным Петростата, доля индивидуального жилья в общей структуре ввода выросла до 75,2%, в то время как за предыдущий год этот показатель составлял 71,7%.

Значительное снижение числа ипотечных договоров на строительство собственных домов зафиксировано как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области — показательно, что в Петербурге количество таких кредитов уменьшилось в 4,9 раза, а в области — в 4,3 раза.

Несмотря на эту тенденцию, положительная динамика по возведению индивидуального жилья сохраняется.

Это указывает на то, что многие застройщики и покупатели находят альтернативные возможности финансирования или используют собственные средства.

Светлана Московченко, заместитель руководителя центра консультаций «Петербургская недвижимость», пояснила, что сокращение ипотечных предложений особенно затронуло рынок загородных домов стоимостью до 20 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Ленинградская область выполнила план по вводу жилых объектов за 2025 год с превышением на 15%. Таким образом, регион существенно опережает определённые ранее ориентиры по строительству нового жилья.

Автор:
Юлия Аликова
