Пенсионеров России ждёт неожиданный пересчёт: как изменится их жизнь после пристального контроля раз в два года

Опубликовано: 9 января 2026 03:00
 Проверено редакцией
Работа над проектом будет вестись по шести основным направлениям.

В Российской Федерации утверждён перечень мер, целью которых станет поддержка долгой, полноценной и здоровой жизни пожилых людей.

Документ, подписанный Михаилом Мишустиным, размещён на официальном портале правительства. Этот комплекс мероприятий развивается в рамках реализации стратегии, нацеленной на повышение благополучия представителей старшего возраста.

В план включено шесть ключевых направлений. В частности, отмечается необходимость укрепления роли семей, в которых несколько поколений живут вместе, а также формирование уважительного отношения к людям пожилого возраста.

Помимо этого, планируемые меры охватывают вопросы охраны здоровья, профилактики различного рода заболеваний и обеспечение большей доступности медицинских услуг для пенсионеров.

Особое внимание уделяется улучшению условий, позволяющих гражданам преклонных лет раскрывать свои способности и участвовать в общественной жизни.

Запланированы инициативы, способствующие развитию системы социальных услуг для этой категории населения. Наряду с этим, правительство предусматривает шаги по обеспечению финансовой стабильности пожилых россиян и повышению качества их повседневной жизни.

Одно из направлений связано с формированием современной инфраструктуры, отвечающей критериям безопасности и комфорта.

Ранее сообщалось о появлении на государственном портале новых пользовательских сценариев, которые призваны помочь жителям Петербурга, находящимся на пенсии, решать важные вопросы.

Автор:
Юлия Аликова
Город
