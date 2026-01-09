Пенсионеров России ждёт неожиданный пересчёт: как изменится их жизнь после пристального контроля раз в два года

В Российской Федерации утверждён перечень мер, целью которых станет поддержка долгой, полноценной и здоровой жизни пожилых людей.
Документ, подписанный Михаилом Мишустиным, размещён на официальном портале правительства. Этот комплекс мероприятий развивается в рамках реализации стратегии, нацеленной на повышение благополучия представителей старшего возраста.
В план включено шесть ключевых направлений. В частности, отмечается необходимость укрепления роли семей, в которых несколько поколений живут вместе, а также формирование уважительного отношения к людям пожилого возраста.
Помимо этого, планируемые меры охватывают вопросы охраны здоровья, профилактики различного рода заболеваний и обеспечение большей доступности медицинских услуг для пенсионеров.
Особое внимание уделяется улучшению условий, позволяющих гражданам преклонных лет раскрывать свои способности и участвовать в общественной жизни.
Запланированы инициативы, способствующие развитию системы социальных услуг для этой категории населения. Наряду с этим, правительство предусматривает шаги по обеспечению финансовой стабильности пожилых россиян и повышению качества их повседневной жизни.
Одно из направлений связано с формированием современной инфраструктуры, отвечающей критериям безопасности и комфорта.
Ранее сообщалось о появлении на государственном портале новых пользовательских сценариев, которые призваны помочь жителям Петербурга, находящимся на пенсии, решать важные вопросы.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».