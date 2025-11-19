Городовой / Город / Пельмени с денежной начинкой: бизнесмен выплатил петербуржцу моральный ущерб за неполученное блюдо
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Минус на термометре — плюс в чеке: в Петербурге зимняя «переобувка» подорожала на 20% Город
Увольнение на два миллиона: петербуржец получил зарплату после отставки Город
Шеф-повар раскрыл правду о карельской рыбе: вы ели это неправильно всю жизнь Общество
Петербург оттает: когда мороз сдаст позиции, а термометры уйдут в плюс? Город
Самокатный сезон в Петербурге: как катались петербуржцы — и что в цифрах оказалось самым неожиданным Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Пельмени с денежной начинкой: бизнесмен выплатил петербуржцу моральный ущерб за неполученное блюдо

Опубликовано: 19 ноября 2025 15:48
Пельмени с денежной начинкой: бизнесмен выплатил петербуржцу моральный ущерб за неполученное блюдо
Пельмени с денежной начинкой: бизнесмен выплатил петербуржцу моральный ущерб за неполученное блюдо
Global Look Press / Pogiba Alexandra / news.ru

В Петербурге история местного жителя, который не дождался вкусной еды, завершилась.

Осенью 2024 года житель Санкт-Петербурга заказал пельмени у местного продавца и заранее оплатил 1,9 тысячи рублей. Ему пообещали быструю доставку, но после часа ожидания блюдо так и не привезли. Когда мужчина позвонил оператору для уточнения, ему посоветовали подождать ещё полчаса.

В итоге пельмени всё равно не доставили. Клиенту пообещали в течение десяти дней вернуть средства, но эта сумма так и не поступила на его счет.

Прошёл год, прежде чем мужчина решил обратиться в суд, рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

В суде истец пояснил, что ему были не предоставлены услуги в сфере общественного питания, и подал требование взыскать:

  • 1,9 тыс. рублей стоимости заказа,
  • 6,7 тыс. рублей неустойки,
  • 10 тыс. рублей компенсации морального вреда.

В процессе разбирательства предприниматель полностью вернул покупателю оплату за блюдо и неустойку в размере 8 тысяч рублей. Обратившийся в суд остался доволен разрешением спора и отказался от дальнейших претензий.

Ранее «Городовой» рассказывал, как из брокколи приготовить настоящий деликатес.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью