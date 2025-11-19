Пельмени с денежной начинкой: бизнесмен выплатил петербуржцу моральный ущерб за неполученное блюдо

Осенью 2024 года житель Санкт-Петербурга заказал пельмени у местного продавца и заранее оплатил 1,9 тысячи рублей. Ему пообещали быструю доставку, но после часа ожидания блюдо так и не привезли. Когда мужчина позвонил оператору для уточнения, ему посоветовали подождать ещё полчаса.
В итоге пельмени всё равно не доставили. Клиенту пообещали в течение десяти дней вернуть средства, но эта сумма так и не поступила на его счет.
Прошёл год, прежде чем мужчина решил обратиться в суд, рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
В суде истец пояснил, что ему были не предоставлены услуги в сфере общественного питания, и подал требование взыскать:
- 1,9 тыс. рублей стоимости заказа,
- 6,7 тыс. рублей неустойки,
- 10 тыс. рублей компенсации морального вреда.
В процессе разбирательства предприниматель полностью вернул покупателю оплату за блюдо и неустойку в размере 8 тысяч рублей. Обратившийся в суд остался доволен разрешением спора и отказался от дальнейших претензий.
