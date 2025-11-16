Магия кляра: как превратить обычную брокколи в деликатес

От простого к изысканному: 3 минуты до кулинарного триумфа с брокколи.

Брокколи, этот кладезь витаминов и минералов, часто воспринимается как простой гарнир, привычный и не вызывающий кулинарного восторга.

Однако, по мнению шеф-повара Святослава Спивакова, этот овощ обладает огромным потенциалом для кулинарных экспериментов.

Святослав Спиваков Шеф-повар «Брокколи это распространённый гарнир. Вариантов приготовлений масса», — отмечает он, перечисляя традиционные методы: запаривание, варка, жарка, тушение.

Из брокколи также готовят крем-супы, пюре и даже оладьи.

Кулинарный эксперимент: брокколи в азиатском стиле

Однако, шеф-повар предлагает взглянуть на брокколи под новым углом.

«Но наверное для меня одним из интересных блюд из брокколи является брокколи в кляре в азиатском стиле», — делится он с порталом «Городовой» своим фирменным рецептом.

Это блюдо способно превратить обычный овощ в изысканное и запоминающееся угощение.

Необходимые ингредиенты для азиатского кляра

Для создания этого кулинарного шедевра понадобятся следующие компоненты:

Брокколи: 300 грамм (желательно свежие, если используются замороженные — их следует разморозить и тщательно высушить от влаги полотенцем или салфетками. Можно также оставить на пару часов на сито, чтобы стекла лишняя влага).

Куриные яйца: 2 штуки.

Темпурная мука или крахмал: 200 грамм.

Соевый соус: 50 миллилитров.

Соль: по вкусу.

Процесс приготовления: шаг за шагом

Приготовление этого блюда не требует особых навыков, но внимание к деталям гарантирует превосходный результат.

Подготовка кляра: В миску разбиваются два куриных яйца, которые затем взбиваются до получения однородной массы. К яичной смеси добавляются соевый соус и соль. Консистенция кляра: Далее, постепенно добавляется мука или крахмал, при этом масса постоянно перемешивается. Цель — добиться состояния, напоминающего густую сметану. Ключевой момент — обжарка: Подготовленные соцветия брокколи аккуратно опускаются в полученный кляр. Затем, используя щипцы, брокколи достаются из кляра, позволяя стечь излишкам, и опускаются в разогретое до 165 градусов масло (фритюр). Время приготовления: Обжарка занимает всего около 3 минут, до полной готовности брокколи.

Финишный штрих

Брокколи в кляре подаются, политые соусом терияки и посыпанные кунжутом. Это простое, но эффектное блюдо способно приятно удивить даже самых искушенных гурманов, доказывая, что даже привычные овощи могут стать основой для кулинарных открытий.