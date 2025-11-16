Магия кляра: как превратить обычную брокколи в деликатес

Брокколи, этот кладезь витаминов и минералов, часто воспринимается как простой гарнир, привычный и не вызывающий кулинарного восторга.
Однако, по мнению шеф-повара Святослава Спивакова, этот овощ обладает огромным потенциалом для кулинарных экспериментов.
Из брокколи также готовят крем-супы, пюре и даже оладьи.
Кулинарный эксперимент: брокколи в азиатском стиле
Однако, шеф-повар предлагает взглянуть на брокколи под новым углом.
«Но наверное для меня одним из интересных блюд из брокколи является брокколи в кляре в азиатском стиле», — делится он с порталом «Городовой» своим фирменным рецептом.
Это блюдо способно превратить обычный овощ в изысканное и запоминающееся угощение.
Необходимые ингредиенты для азиатского кляра
Для создания этого кулинарного шедевра понадобятся следующие компоненты:
- Брокколи: 300 грамм (желательно свежие, если используются замороженные — их следует разморозить и тщательно высушить от влаги полотенцем или салфетками. Можно также оставить на пару часов на сито, чтобы стекла лишняя влага).
- Куриные яйца: 2 штуки.
- Темпурная мука или крахмал: 200 грамм.
- Соевый соус: 50 миллилитров.
- Соль: по вкусу.
Процесс приготовления: шаг за шагом
Приготовление этого блюда не требует особых навыков, но внимание к деталям гарантирует превосходный результат.
- Подготовка кляра: В миску разбиваются два куриных яйца, которые затем взбиваются до получения однородной массы. К яичной смеси добавляются соевый соус и соль.
- Консистенция кляра: Далее, постепенно добавляется мука или крахмал, при этом масса постоянно перемешивается. Цель — добиться состояния, напоминающего густую сметану.
- Ключевой момент — обжарка: Подготовленные соцветия брокколи аккуратно опускаются в полученный кляр. Затем, используя щипцы, брокколи достаются из кляра, позволяя стечь излишкам, и опускаются в разогретое до 165 градусов масло (фритюр).
- Время приготовления: Обжарка занимает всего около 3 минут, до полной готовности брокколи.
Финишный штрих
Брокколи в кляре подаются, политые соусом терияки и посыпанные кунжутом. Это простое, но эффектное блюдо способно приятно удивить даже самых искушенных гурманов, доказывая, что даже привычные овощи могут стать основой для кулинарных открытий.