Как звезды отрывались 1 января 2025-го: от Фрейндлих до Бузовой

Год назад петербургские знаменитости отпраздновали Новый год довольно ярко! Одни выбрали семейные традиции, другие — корпоративы, а третьи — романтику. Вот главные моменты.
Семейные традиции
-
Алиса Фрейндлих в свои 90 лет посетила с правнуками детский спектакль «Зазеркалье», а в канун Нового года вся семья побывала на «Щелкунчике» в Мариинском театре.
-
Братья Кержаковы — Александр и Михаил — встретили праздник скромно, опубликовав совместное фото из бани в Ленинградской области.
Спортивные корпоративы и романтика
-
Хоккейный клуб СКА, находившийся на выезде в Сочи, устроил там же корпоратив с участием артистов Zivert и DJ Фёдора Фомина. Звезда команды Евгений Кузнецов с супругой продолжили отдых на Красной Поляне.
-
Анастасия Ивлеева отметила праздник с новым мужем Филиппом Бегаком, опубликовав совместные фото в откровенном наряде.
-
Ольга Бузова, напротив, выбрала для образа «скромный стиль», правда, на фоне в кадре были видны её огромные золотые инициалы.
