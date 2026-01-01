Городовой / Общество / Как звезды отрывались 1 января 2025-го: от Фрейндлих до Бузовой
Опубликовано: 1 января 2026 00:30
 Проверено редакцией
Новый Год
globallookpress/ Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Вспоминаем и сравниваем с нынешний шоу-биз повесткой.

Год назад петербургские знаменитости отпраздновали Новый год довольно ярко! Одни выбрали семейные традиции, другие — корпоративы, а третьи — романтику. Вот главные моменты.

Семейные традиции

  • Алиса Фрейндлих в свои 90 лет посетила с правнуками детский спектакль «Зазеркалье», а в канун Нового года вся семья побывала на «Щелкунчике» в Мариинском театре.

  • Братья Кержаковы — Александр и Михаил — встретили праздник скромно, опубликовав совместное фото из бани в Ленинградской области.

Спортивные корпоративы и романтика

  • Хоккейный клуб СКА, находившийся на выезде в Сочи, устроил там же корпоратив с участием артистов Zivert и DJ Фёдора Фомина. Звезда команды Евгений Кузнецов с супругой продолжили отдых на Красной Поляне.

  • Анастасия Ивлеева отметила праздник с новым мужем Филиппом Бегаком, опубликовав совместные фото в откровенном наряде.

  • Ольга Бузова, напротив, выбрала для образа «скромный стиль», правда, на фоне в кадре были видны её огромные золотые инициалы.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
