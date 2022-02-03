Евгений Кузнецов

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Эдмонтон Ойлерз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Гостям удалось вырвать победу со счётом 5:3.
В пятницу, 21 января, «Бостон Брюинз» на своем льду победил «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе гостей отличился россиянин Александр Овечкин, который оформил результативный ассист Евгению Кузнецову.
Хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» преследует черная полоса на регулярном чемпионате НХЛ — команда потерпела уже четвертое поражение, в этот раз от «Бостон Брюинз». Результативные передачи Овечкина и Кузнецова не смогли преломить ход ледового матча.
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Вашингтон Кэпиталз» закончился неожиданной победой гостей. Встреча в Вашингтоне закончилась со счетом 4:3 в пользу «Нью-Джерси», передает РИА Новости.
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, провели телефонный разговор с переизбранным накануне президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша. Как сообщает газета «Известия», видеоролик с записью беседы опубликован на канале «Октагон» на хостинге YouTube.
Телеведущая и бывшая участница проекта «Дом 2» Виктория Боня стала жертвой розыгрыша пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, известных как Вован и Лексус. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на видеоролик в хостинге YouTube.
Открыта шестая сотня! Такого русского нашествия Национальная хоккейная лига (НХЛ) ещё не знала.
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук перешёл в команду Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз».
«Вашингтон Кэпиталз» обыграли команду «Лос-Анджелес Кингс» со счетом 4:2. Капитан Александр Овечкин забил три шайбы в течение пяти минут и принес команде победу.
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