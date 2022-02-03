Все новости / Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов

Спорт
Овечкин вышел в тройку россиян с самыми результативными ассистами в истории НХЛ
В пятницу, 21 января, «Бостон Брюинз» на своем льду победил «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе гостей отличился россиянин Александр Овечкин, который оформил результативный ассист Евгению Кузнецову.
21 янв 2022 09:34
Спорт
Передачи Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения «Бостону»
Хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» преследует черная полоса на регулярном чемпионате НХЛ — команда потерпела уже четвертое поражение, в этот раз от «Бостон Брюинз». Результативные передачи Овечкина и Кузнецова не смогли преломить ход ледового матча.
11 янв 2022 13:08
Спорт
Овечкин и Кузнецов не спасли «Вашингтон» от поражения «Нью-Джерси»
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Вашингтон Кэпиталз» закончился неожиданной победой гостей. Встреча в Вашингтоне закончилась со счетом 4:3 в пользу «Нью-Джерси», передает РИА Новости.
03 янв 2022 14:59
Общество
Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили с президентом Польши
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, провели телефонный разговор с переизбранным накануне президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша. Как сообщает газета «Известия», видеоролик с записью беседы опубликован на канале «Октагон» на хостинге YouTube.
15 июл 2020 12:03
Общество
Виктория Боня согласилась агитировать против поправок к Конституции РФ за фейковый гонорар
Телеведущая и бывшая участница проекта «Дом 2» Виктория Боня стала жертвой розыгрыша пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, известных как Вован и Лексус. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на видеоролик в хостинге YouTube.
01 июл 2020 11:55
Происшествия
Обвиняемый в педофилии Грозовский останется в Израиле до августа
\ Обвиняемый в педофилии  Глеб Грозовский останется в Израиле до августа. Об этом сообщает РСН со ссылкой на адвоката священника Евгения Кузнецова. 29 июля Высший суд справедливости Израиля
26 мар 2015 16:55
Шоу-бизнес
Итоги Десятого Петербургского фестиваля моноспектаклей "Монокль"
С 16 января по 10 февраля 2015 года в Петербурге прошел Десятый Международный фестиваль моноспектаклей «Монокль». Фестиваль проводится «Балтийским международным фестивальным центром» с 1997 года.
12 фев 2015 11:11
Происшествия
Суд в очередной раз отложил рассмотрение жалобы защиты Грозовского на действия следователя
\ Октябрьский районный суд Петербурга в очередной раз перенес рассмотрение жалобы защиты священника Глеба Грозовского, подозреваемого в педофилии, на действия следователя, сообщил в пятницу ТАСС
17 окт 2014 13:45
Шоу-бизнес
Гала-концерт – презентация молодежного фестиваля современной хореографии «Взлетная полоса»
3 сентября состоится Гала-концерт, открывающий дорогу новому уникальному петербургскому проекту – молодежному фестивалю современной хореографии «Взлетная полоса», который призван
27 авг 2014 16:22
Эксклюзив
Последние новости
Пользуетесь и не знаете: вот для чего предназначены разные стороны терки Общество
Старая яблоня даст урожай не хуже молодой: вот что нужно сделать с деревом Общество
Приготовить наваристый бульон можно и без мяса: секрет советских поварих Общество
Когда «натуральные травы» опаснее паразитов: Мясников честно предупредил народ Общество
Без масла, но еще вкуснее: праздничные бутерброды из самых обычных продуктов Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес