Евгений Кузнецов

Виктория Боня согласилась агитировать против поправок к Конституции РФ за фейковый гонорар

Телеведущая и бывшая участница проекта «Дом 2» Виктория Боня стала жертвой розыгрыша пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, известных как Вован и Лексус. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на видеоролик в хостинге YouTube.