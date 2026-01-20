Книжный шок: почему любимые романы станут роскошью

На книжном рынке ожидается новое повышение стоимости книг. По оценкам специалистов, в 2025 году издания подорожали примерно на 10%, а в 2026 году прогнозируется скачок цен до 15%, сообщают «Известия».

Издатели и продавцы обращают внимание, что на отрасль влияют различные факторы, в числе которых — налоговые новшества и усиление конкуренции со стороны маркетплейсов.

Директор компании «РОСМЭН» Борис Кузнецов сообщил: «Логистика и дистрибуция — именно они стали основными драйверами роста себестоимости на книжном рынке.

Самый большой рывок произошёл в четвёртом квартале 2024 года. Очень выросли издержки дистрибуции, особенно на маркетплейсах, рывком на 15—18%.»

По мнению Евгения Соловьёва, который возглавляет издательства «Эксмо» и Inspiria, рост розничных цен в 2026 году составит от 12 до 15 процентов, а точная цифра зависит от категории книг.

Проблемы создает политика площадок, где стоимость часто ниже средней по рынку, значительно усложняя положение традиционных продавцов и их финансовую устойчивость.

Михаил Иванов, совладелец книжного магазина в Санкт-Петербурге, отметил следующее:

То, что маркетплейсы платят в три раза меньше налогов, чем традиционная книжная розница — это по-настоящему наносит удар по рынку, честной конкуренции и здравому смыслу.

Однако, несмотря на подорожание, издательства не ожидают серьёзного спада спроса на печатную продукцию.

В «Эксмо» полагают, что вероятно небольшое уменьшение тиража отдельных наименований, но этот спад компенсируется ростом продаж популярных книг.

