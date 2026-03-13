«Бензиновый алоэ»: в Петербурге всё ещё встречается опасный напиток несмотря на запрет

В Петербурге и Ленинградской области до сих пор находят в продаже запрещённый безалкогольный напиток «Алоэ вера» с бензиновым запахом.
С конца 2025 года сотрудники Роспотребнадзора изъяли уже более 1,5 тысячи бутылок, сообщила заместитель начальника отдела надзора за питанием населения межрегионального управления Наталья Стрежнева.
История началась с жалобы покупателя: он купил напиток в вендинговом автомате и заметил необычный запах и привкус, который оказался похож на бензин.
Выяснилось, что сомнительный продукт выпускали в Пензенской области. После проверки все декларации соответствия этого производителя приостановили, а его продукцию запретили к обороту.
Тем не менее отдельные точки продаж продолжают реализовывать опасный напиток, игнорируя блокировку в системе «Честный знак».
Роспотребнадзор отслеживает такие случаи: по каждому сигналу системы специалисты выезжают на место, делают контрольные закупки и привлекают нарушителей к административной ответственности.
На пресс-конференции ТАСС Стрежнева подчеркнула, что крупные сети выполняют требования закона, основные нарушения выявляют среди мелких предпринимателей.
При этом, несмотря на продолжающееся присутствие опасного «Алоэ вера» в продаже, случаев отравления этим напитком в Петербурге и Ленобласти на данный момент не зарегистрировано.