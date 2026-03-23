Как прошел чемпионат Санкт-Петербурга по плаванию?

Чемпионат Санкт-Петербурга по плаванию прошёл с 17 по 20 марта 2026 года в УСК «Центр плавания» (бассейн 50 м) на улице Хлопина. Это ежегодное событие собрало лучших пловцов города, которые боролись за звания чемпионов и призеров, демонстрируя мастерство и высокие результаты.
Место проведения
Соревнования проходили в современном спортивном комплексе «Центр плавания», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, улица Хлопина, 10Д. Бассейн оснащён 20 дорожками длиной 50 м, что позволило организовать соревнования на высоком уровне.
Участники и условия
К участию допускались мужчины и женщины не моложе 14 лет (2012 год рождения и старше) по спортивной квалификации не ниже кандидата в мастера спорта.
Результаты
По итогам чемпионата СШОР по водным видам спорта «Экран» заняла первое место в медальном зачёте. В копилке школы оказалось 14 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград (всего 38 медалей).
Среди победителей и призёров такие спортсмены как Александра Кузнецова, Евгения Чикунова, Егор Корнев, Валерия Козлова, Виктория Алексеева, Мирон Лифинцев, Влада Егги и Вероника Иванова.
Значение соревнований
Чемпионат стал важным этапом в подготовке спортсменов к следующим крупным стартам. По данным на 22 марта 2026 года, впереди участников ждали Кубок России (Финал), Чемпионат России, а также первенства России в двух возрастных категориях (16–18 лет и 14–15 лет).
Интересные факты
- Отбор в сборную. Результаты чемпионата использовались для формирования сборной команды Санкт-Петербурга для участия в Кубке России (Финал), который пройдет с 17 по 21 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге.
- Многодисциплинарность. В программе были представлены различные дистанции и виды плавания, включая вольный стиль, брасс, баттерфляй, комплексное плавание, а также эстафеты.
- Поддержка федерации. Соревнования проходили при поддержке Федерации спортивного плавания Санкт-Петербурга, которая активно развивает этот вид спорта в городе, популяризирует его и помогает готовить талантливых спортсменов.