Городовой / Вопросы о Петербурге / Как прошел чемпионат Санкт-Петербурга по плаванию?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Как прошел чемпионат Санкт-Петербурга по плаванию?

Опубликовано: 23 марта 2026 12:40
 Проверено редакцией
пловец, бассейн
Global Look Press/Photoagency Interpress
Чемпионат Санкт-Петербурга по плаванию стал ярким событием в спортивной жизни города, продемонстрировав высокий уровень подготовки местных пловцов и их готовность к новым достижениям на всероссийской и международной арене.

Чемпионат Санкт-Петербурга по плаванию прошёл с 17 по 20 марта 2026 года в УСК «Центр плавания» (бассейн 50 м) на улице Хлопина. Это ежегодное событие собрало лучших пловцов города, которые боролись за звания чемпионов и призеров, демонстрируя мастерство и высокие результаты.

Место проведения

Соревнования проходили в современном спортивном комплексе «Центр плавания», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, улица Хлопина, 10Д. Бассейн оснащён 20 дорожками длиной 50 м, что позволило организовать соревнования на высоком уровне.

Участники и условия

К участию допускались мужчины и женщины не моложе 14 лет (2012 год рождения и старше) по спортивной квалификации не ниже кандидата в мастера спорта.

Результаты

По итогам чемпионата СШОР по водным видам спорта «Экран» заняла первое место в медальном зачёте. В копилке школы оказалось 14 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград (всего 38 медалей).
Среди победителей и призёров такие спортсмены как Александра Кузнецова, Евгения Чикунова, Егор Корнев, Валерия Козлова, Виктория Алексеева, Мирон Лифинцев, Влада Егги и Вероника Иванова.

Значение соревнований

Чемпионат стал важным этапом в подготовке спортсменов к следующим крупным стартам. По данным на 22 марта 2026 года, впереди участников ждали Кубок России (Финал), Чемпионат России, а также первенства России в двух возрастных категориях (16–18 лет и 14–15 лет).

Интересные факты

  • Отбор в сборную. Результаты чемпионата использовались для формирования сборной команды Санкт-Петербурга для участия в Кубке России (Финал), который пройдет с 17 по 21 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге.
  • Многодисциплинарность. В программе были представлены различные дистанции и виды плавания, включая вольный стиль, брасс, баттерфляй, комплексное плавание, а также эстафеты.
  • Поддержка федерации. Соревнования проходили при поддержке Федерации спортивного плавания Санкт-Петербурга, которая активно развивает этот вид спорта в городе, популяризирует его и помогает готовить талантливых спортсменов.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью