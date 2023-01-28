Шоу и передачи

Она давно уже бабушка.
Теперь это уже не тайна.
Эту крупу стоит вычеркнуть из меню навсегда.
Доктора Шубина неспроста убрали из телепрограммы.
Это — панацея от всех болезней.
Экс-сотрудник показал истинное лицо ведущей.
Ведущая не раз ложилась под нож хирурга.
В этой даме поклонники не признают любимую героиню.
Некогда великой ведущей приходится несладко.
Теледоктор не боится делать резонансные заявления.
Никто не ожидал такого финала.
Звезды готовятся примерить новое амплуа.
Стареть тоже надо уметь красиво.
Зрители могут и не дождаться нового сезона.
Вот на что готов пойти шоумен ради рейтингов.
Вылечить будет невозможно.
Шоумен готов на все ради рейтингов.
Стилист решил отвечать честно.
Такой участи и врагу не пожелаешь.
Комик не сдержал гнева от поступка ведущего.