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В Выборг приехали «Повара на колесах»

17 января 2025 18:31
Повар
В Выборг приехали «Повара на колесах»
Городовой ру

Шеф-повара угощали каждого, кто пришел оценивать их мастерство.

В райцентре Выборгского района Ленинградской области побывала команда кулинарного шоу «Повара на колесах». Вдохновившись атмосферой города и его средневековыми традициями, шеф-повара из Москвы создали блюда, которые попробовали местные жители.

Съемочная группа провела в Выборге несколько дней, исследуя его историю, достопримечательности и кухню. Финальная сцена снималась у гостиницы «Дружба», где находился яркий желтый фудтрак — центральная точка шоу. Именно здесь два московских повара предложили выборжанам попробовать свои авторские блюда.

Местная история оставила заметный след в меню. Михаил Самохин представил «Картофель в латах» — блюдо, вдохновленное доспехами Выборгского замка. Андрей Каплунов, в свою очередь, приготовил рыцарскую похлёбку с картофелем и рыбой.

Премьера шоу запланирована на середину февраля. Зрители увидят, как повара исследовали Выборг, общались с жителями и создавали свои кулинарные шедевры. Финал покажет, чье блюдо вызвало больше восторга у выборжан.

Выборг, известный своей богатой историей и уникальным колоритом, стал идеальной локацией для такого шоу. Это еще одно напоминание о том, что город способен вдохновлять и удивлять, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургШоу и передачи
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