Ирина Винер

Разводы, публичные разборки и многое другое.
Сама чемпионка тщательно скрывает подробности.
74-летний тренер неуместно сверкнула прелестями.
Развод тренера по художественной гимнастике с миллиардером стал самым обсуждаемым событием лета.
Прославленный тренер недавно развелась и все еще дает фору молодым.
Тренер по художественной гимнастике объяснила причину отзыва судебного иска.
Брак бизнесмена с тренером российской сборной закончился два дня назад.
Производство по бракоразводному делу прекращено по желанию истца.
По мнению тренера, это не поможет другим странам составить конкуренцию России.
Экс-супруги на судебное заседание не явились, их интересы представляли адвокаты.
Пара просит расторгнуть брак без выяснения мотивов.