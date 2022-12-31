Виктория Боня

Разводы, публичные разборки и многое другое.
В интернете такой формат общения с дикой природой приняли на ура.
Отдых в Болгарии явно идет телеведущей на пользу.
Накануне ходили слухи, что от постели тяжелобольной певицы не отходит Алла Пугачева.
Светскую львицу не пустили на красную дорожку.
Певица пока не намерена уходить на покой.
Экс-участница «Дома-2» не прошла мимо замечаний ведущей.
Теледива обратила внимание на одну «говорящую» деталь во время фотокола.
Выпускница «Дома-2» высказалась о кровожадности британских монархов
Блогер разоблачила тайные мотивы журналистки
Репутация турецкого актера сильно пострадала за последнее время
Интернет-пользователи принялись гадать, на чем могла заработать девочка
Звезда похвасталась кольцом с большим бриллиантом в Instagram
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» не перестает браться за любую работу
Почти ни один скандал не проходит без участия модели Виктории Бони
Кроме Марии Шукшиной, к противникам прививки от коронавируса отнесли Марию Кожевникову и Викторию Боню
Экс-участник «Дома-2» уличил бывших коллег во лжи
Ведущая считает, что Вселенная через пожар намекнула Хлебниковой на ее неправильный образ жизни
Водонаева сравнила внешность двух своих бывших коллег по съемочной площадке
Подписчики отметили, что дочка телеведущей унаследовала внешность отца