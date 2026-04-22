«Имеют право»: конфликт Соловьёва и Бони дошел до ЗАКСа

Виктория Боня ранее опубликовала видеообращение к президенту России Владимиру Путину.

История вокруг Виктории Бони и Владимира Соловьёва быстро вышла за рамки обычных интернет-ссор. К ней уже подключились политика, медиа и соцсети. А сам конфликт только разгорается.

С чего всё произошло

Поводом стало видеообращение Бони к президенту России. После этого Соловьёв жёстко раскритиковал её в эфире и потребовал проверить её высказывания.

По сообщениям средств массовой информации он также призвал дать правовую оценку действиям блогера.

Как ответила Боня

Боня ответила резко. В соцсетях она обвинила Соловьёва в хамстве и пообещала добиться его удаления с федерального телевидения.

После этого спор окончательно перерос в публичную перепалку, которую обсуждают уже и люди, далекие от шоу-бизнеса.

Что сказал Бельский

Ситуацию прокомментировал спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский. Он не стал поддерживать ни одну из сторон и сказал, что у людей, живущих за границей, тоже есть право на свою точку зрения.

«А что касается людей, которые живут за границей, они имеют право на свой взгляд со стороны», — отметил он.