«Все в шоке»: скандал на «Мисс Россия-2025» — петербуржцы размышляют, кто у кого украл корону

Девушки, соревновавшиеся за корону, открыто выразили свое недоумение и несогласие с результатами.

Победа 22-летней Анастасии Вензы из Подмосковья на конкурсе «Мисс Россия-2025» вызвала настоящий фурор среди других претенденток.

«Приехала за неделю до финала»: Сомнения в справедливости победы

23-летняя Алиса Оганезова, представлявшая Краснодар, рассказала о подозрительных обстоятельствах, сопровождавших появление Анастасии Вензы.

По ее словам, победительница присоединилась к конкурсу всего за неделю до финала, в то время как остальные участницы готовились две недели.

«Редко ходила на репетиции, а в благотворительном проекте будто бы вовсе не участвовала», — утверждает Оганезова.

Это контрастирует с заявлениями Вензы о важности благотворительности:

«Хотя везде заявляет, что для нее очень важно вести благотворительную жизнь и она мечтает создать свой фонд», — цитирует девушка.

Оганезова также отметила, что Венза самостоятельно выбирала финальное фото для конкурса, в то время как другие конкурсантки были лишены такой возможности.

«У других участниц «были догадки», что победительницей станет именно Анастасия Венза, но они «максимально не хотели верить»», — добавляет она.

«Честный труд и достоинство»: Мнение участницы из Ленобласти

Как пишет "Фонтанка", Анна Рякина, участница из Ленобласти, также высказалась о результатах конкурса в своем telegram-канале.

Она подчеркнула, что итоги «вызвали вопросы у многих».

Хотя Анна решила не «обсуждать никого и поливать грязью», она отметила, что истинную радость приносит только «честный труд и когда ты с достоинством идешь к своим мечтам и целям».

«Позор конкурса!»: Критика от «Мисс Россия-2022»

Серьезные обвинения прозвучали от Анны Линниковой, «Мисс Россия-2022».

Она назвала итоги конкурса «позором» и поставила под сомнение способность победительницы представлять страну на международной арене.

«Все в шоке… Я максимально в шоке от интеллектуального конкурса! Как вопрос: „Какое ваше любимое воспоминание из прошлого?“ — может быть интеллектуальным? Как вопрос победительнице может быть таким?» —говорит Линникова.

Блогеры и пластическая хирургия: Ирония и недоверие

Вопросы о честности конкурса и внешности победительницы подняла блогер и бизнесвумен Виктория Боня. Она выразила желание видеть на троне красоты девушку без косметологических вмешательств.

В социальных сетях развернулись настоящие баталии. Петербуржцы разочарованы, что победа не досталась соседке из Ленобласти.

Пользователи сравнивали победительницу с «третьесортной консуматоршей» и отмечали, что «правила игры меняются на ходу, а результат предрешен теми, кто устраивает состязание».

Некоторые иронично комментировали:

«Такое ощущение, что это конкурс на лучшую работу косметолога и пластического хирурга».

И, конечно, не обошлось без едких замечаний: