Новый зоопарк — пока строчка на бумаге: Петербург пропишет стройку в стратегии развития до 2035 года

Опубликовано: 3 декабря 2025 08:15
Поправку, касающуюся вопроса о зверинце, планируется обсудить на заседании Законодательного собрания.

Петербургский парламент включит вопрос о строительстве нового зоологического парка в стратегический план развития Северной столицы до 2035 года.

Об этом сообщил депутат Денис Четырбок, отметив, что несколько недель назад его коллеги заметили отсутствие такого объекта в официальных документах по развитию города.

По словам парламентария, данное дополнение обсудят 3 декабря на заседании городского законодательного собрания.

Четырбок подчеркнул, что действующий зоопарк является частью дореволюционной и военной истории города, однако современные условия не позволяют расширить территорию или добавить в коллекцию новых животных, таких как слоны.

"Ленинградский зоопарк — это история дореволюционная и блокадная, это дорого для каждого жителя нашего города.
Но надо понимать, что существующий зоопарк зажат в застройке, и каким-то образом его перестроить, чтобы вместить максимальное количество разных животных, тех же двух слонов, невозможно.
Мы ждали концепцию нового зоопарка в августе. Она не появилась. Потому что документы стратегического планирования в принципе ничего не говорят о необходимости в Петербурге нового зоопарка. Сейчас мы эту несправедливость исправляем", — отметил парламентарий.

Добавление зоологического парка в перечень приоритетных проектов, по словам депутата, не гарантирует строительства до 2035 года, но поднимает вероятность обсуждения и принятия решений о его реализации на официальном уровне.

Представители законодательного собрания ранее выступили с инициативой возведения нового зверинца, в котором могли бы содержаться и крупные животные. Жители города неоднократно отмечали необходимость такого объекта.

Автор:
Юлия Аликова
Город
