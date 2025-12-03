Городовой / Город / Зима берёт паузу? Синоптики раскрыли, какая погода будет в Петербурге в новогоднюю ночь
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
За одну неделю Петербург собрал более 75 тонн опасных отходов: откуда их столько? Город
Сталин, Берия и поезд-призрак: что на самом деле случилось с №526 под Ленинградом Город
«Почти готова, но…»: раскрыт текущий этап работ на «Путиловской» и что ещё впереди Город
Проезд на общественном транспорте в Петербурге признали самым дорогим в России: тот самый редкий случай, когда большинство петербуржцев не против Город
Дверь в мир Roblox на цепочке: Роскомнадзор ограничил доступ к игре в России Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Зима берёт паузу? Синоптики раскрыли, какая погода будет в Петербурге в новогоднюю ночь

Опубликовано: 3 декабря 2025 07:30
Зима берёт паузу? Синоптики раскрыли, какая погода будет в Петербурге в новогоднюю ночь
Зима берёт паузу? Синоптики раскрыли, какая погода будет в Петербурге в новогоднюю ночь
Городовой ру

Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность создания масштабной «зимней сказки» для жителей и гостей города на Новый 2026 год.

В Санкт-Петербурге декабрь 2025 года обещает своеобразное начало зимнего сезона. По сведениям синоптиков, в этом месяце ожидаются температурные отклонения, из-за которых горожане могут не увидеть привычного снега до самого Нового года, сообщает Neva.Today.

Основная особенность прогноза — отложенное появление устойчивых морозов и снежного покрова.

Первую половину декабря выделяет необычайно высокая температура воздуха для этого времени года. В период с 2 по 10 декабря столбики термометров будут показывать значения от +1 до +6 градусов.

Ждать стоит осадков преимущественно в виде дождя либо мокрого снега, но снег на улицах будет быстро таять.

В середине месяца постепенное похолодание все же намечается, однако этот процесс будет крайне медленным. Ночные заморозки до -2 градусов возможны после 17 числа, а дневная температура приблизится к нулю.

Даже такие условия не приведут к формированию полноценного снежного слоя.

Только ближе к концу года в Северной столице ожидается переход к отрицательным температурам. В последние декабрьские дни, по предварительным расчетам, в городе установятся небольшие морозы до -5…-7 градусов ночью.

В этот период велика вероятность, что снег всё-таки задержится на улицах, и новогодние праздники пройдут в зимней атмосфере.

Многие жители города задаются вопросом о том, выпадет ли снег к праздничной ночи. Синоптики отмечают, что формирование постоянного снежного покрова вероятнее всего начнётся в преддверии самого Нового года. Более значительное понижение температур произойдёт только в эти сроки.

Такая необычно тёплая погода объясняется действием крупных атмосферных процессов над Европейской частью страны. Передвижения циклонов и антициклонов, а также поступление тёплых воздушных масс с Атлантики, препятствуют приходу холодного воздуха с Арктики.

Точная обстановка в новогоднюю ночь прояснится ближе к середине декабря. На сегодняшний день предполагается облачная погода и небольшой мороз в пределах -4…-6 градусов, возможен умеренный снег.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью