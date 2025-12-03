Зима берёт паузу? Синоптики раскрыли, какая погода будет в Петербурге в новогоднюю ночь

В Санкт-Петербурге декабрь 2025 года обещает своеобразное начало зимнего сезона. По сведениям синоптиков, в этом месяце ожидаются температурные отклонения, из-за которых горожане могут не увидеть привычного снега до самого Нового года, сообщает Neva.Today.
Основная особенность прогноза — отложенное появление устойчивых морозов и снежного покрова.
Первую половину декабря выделяет необычайно высокая температура воздуха для этого времени года. В период с 2 по 10 декабря столбики термометров будут показывать значения от +1 до +6 градусов.
Ждать стоит осадков преимущественно в виде дождя либо мокрого снега, но снег на улицах будет быстро таять.
В середине месяца постепенное похолодание все же намечается, однако этот процесс будет крайне медленным. Ночные заморозки до -2 градусов возможны после 17 числа, а дневная температура приблизится к нулю.
Даже такие условия не приведут к формированию полноценного снежного слоя.
Только ближе к концу года в Северной столице ожидается переход к отрицательным температурам. В последние декабрьские дни, по предварительным расчетам, в городе установятся небольшие морозы до -5…-7 градусов ночью.
В этот период велика вероятность, что снег всё-таки задержится на улицах, и новогодние праздники пройдут в зимней атмосфере.
Многие жители города задаются вопросом о том, выпадет ли снег к праздничной ночи. Синоптики отмечают, что формирование постоянного снежного покрова вероятнее всего начнётся в преддверии самого Нового года. Более значительное понижение температур произойдёт только в эти сроки.
Такая необычно тёплая погода объясняется действием крупных атмосферных процессов над Европейской частью страны. Передвижения циклонов и антициклонов, а также поступление тёплых воздушных масс с Атлантики, препятствуют приходу холодного воздуха с Арктики.
Точная обстановка в новогоднюю ночь прояснится ближе к середине декабря. На сегодняшний день предполагается облачная погода и небольшой мороз в пределах -4…-6 градусов, возможен умеренный снег.