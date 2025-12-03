В 2026-м Эрмитаж превратит календарь в афишу: свыше 30 выставок за год

На выставке «Новая Голландия» впервые покажут более сотни произведений искусства.

В 2026 году Эрмитаж планирует провести свыше тридцати выставок, о чём в социальной сети сообщила глава Министерства культуры России Ольга Любимова.

В числе ключевых событий — начало цикла о монархах Российской империи, который откроет проект «Екатерина I», где при помощи памятников XVIII века расскажут о жизни и восхождении первой российской императрицы.

Одной из значимых новинок станет экспозиция «Иконы "романовских писем" в собрании Эрмитажа», знакомящая гостей с художественными особенностями старообрядческой иконописи конца XVIII — первых десятилетий XIX столетия.

Среди проектов следующего года — мероприятия, посвящённые эрмитажным реставраторам и результатам научной работы музея.

По словам Любимовой, выставка «Тициан. Последний шедевр: "Святой Себастьян”» приурочена к завершению восстановления картины и отметит 450 лет со дня смерти художника, а на выставке «Новая Голландия» представят свыше 100 произведений, которые были проанализированы специалистами.

Руководитель ведомства также отметила, что к будущему году должны открыться новые залы для посетителей.

Уже почти завершены работы в Галерее Петра Великого, а в Главном штабе будет создана постоянная экспозиция предметов декоративно-прикладного искусства эпохи модерна. Музей намерен продолжать показывать результаты своих исследований для широкой публики.

В 2026 году в Эрмитаже намечены и международные проекты. Запланировано открытие в Зимнем дворце выставки «Китай.

Три императора», которая познакомит зрителей с памятниками культуры из Дворцового музея Пекина и расскажет о блестящей поре династии Цин в Китае.

В Главном штабе можно будет посетить выставку индийского современного искусства, а также ознакомиться с историческими произведениями из собрания самого Эрмитажа.

Ведутся переговоры по совместным культурным проектам с учреждениями Султаната Оман и Южной Кореи. Для российской публики музей подготовит традиционные выездные дни в разных городах, в том числе в Донецке и Мариуполе.

Развиваются и филиалы Эрмитажа в регионах страны, где также откроются специальные выставочные проекты.

Экспозиции о Екатерине Великой и Николае II должны пройти в Екатеринбурге и Казани. В Оренбурге организуют показа художественных произведений античной тематики, а в Омске откроется выставка «Сто лет моды».

Жители Южно-Сахалинска смогут увидеть коллекцию, посвящённую символике Китая, а гости Керчи познакомятся с английским акварельным искусством.

Также музей готовит открытие представительств во Владивостоке и Калуге, чтобы сделать свои собрания и просветительские инициативы ещё более доступными для региональных жителей.

Ранее сообщалось, что в Эрмитаже намерены внедрять экскурсоводов с искусственным интеллектом.