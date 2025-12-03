КАД окружат «поясом безопасности» за 772 млн рублей: что появится на кольцевой

Стартовал конкурс на определение компании, которая займётся обслуживанием систем безопасности на Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Начальная стоимость работ оценивается в сумму, превышающую 772 миллиона рублей.
Финансирование рассчитано на период с начала февраля 2026 года до двадцатого декабря 2027 года, сообщает «Петербургский дневник».
Желающие принять участие в отборе могут подать документы до пятнадцатого декабря текущего года. Будущий подрядчик будет обязан следить за исправностью оборудования, отвечающего за транспортную безопасность на КАД.
Работы предстоит провести на 75 объектах кольцевой трассы, среди которых есть и автодороги, и сооружения вроде мостов и путепроводов.
Ранее сообщалось, что власти города уже искали исполнителя для подготовки проекта ремонта пешеходной зоны Невского проспекта. В этом случае максимальная цена контракта составила более 29,5 миллиона рублей