Городовой / Город / «Сапсан» встал под Петербургом: три часа ожидания, запасной состав и кому вернут деньги
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
За одну неделю Петербург собрал более 75 тонн опасных отходов: откуда их столько? Город
Сталин, Берия и поезд-призрак: что на самом деле случилось с №526 под Ленинградом Город
«Почти готова, но…»: раскрыт текущий этап работ на «Путиловской» и что ещё впереди Город
Проезд на общественном транспорте в Петербурге признали самым дорогим в России: тот самый редкий случай, когда большинство петербуржцев не против Город
Дверь в мир Roblox на цепочке: Роскомнадзор ограничил доступ к игре в России Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

«Сапсан» встал под Петербургом: три часа ожидания, запасной состав и кому вернут деньги

Опубликовано: 3 декабря 2025 02:30
«Сапсан» встал под Петербургом: три часа ожидания, запасной состав и кому вернут деньги
«Сапсан» встал под Петербургом: три часа ожидания, запасной состав и кому вернут деньги
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Пассажирам поезда "Сапсан", вынужденно остановившегося вблизи Санкт-Петербурга из-за технической неисправности, выплатят компенсации.

Вечером первого декабря скоростной поезд «Сапсан», следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Москва, вынужден был сделать незапланированную остановку между станциями Тосно и Ушаки из-за технической неисправности.

Эту информацию официально подтвердила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Спустя несколько часов для пассажиров организовали отправку в столицу на резервном поезде. Поездка продолжилась только в 00:39, и прибывшие в Москву пассажиры оказались на вокзале примерно в четвертом часу утра, сообщает пресс-служба ОЖД.

В результате все путешественники добрались до места назначения с опозданием на три часа. В связи с этим перевозчик пообещал вернуть половину стоимости билетов всем, кто пострадал от задержки.

Прокуратура Северо-Западного транспортного округа проводит собственную проверку по факту произошедшего. Ожидается, что по итогам расследования станут известны детали причины технической остановки.

Ранее стало известно, что в праздничные дни стоимость поездки на «Сапсане» между северной и южной столицами временно снизится. Самые доступные тарифы на билеты действуют 31 декабря и 1 января.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью