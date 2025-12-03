«Сапсан» встал под Петербургом: три часа ожидания, запасной состав и кому вернут деньги

Вечером первого декабря скоростной поезд «Сапсан», следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Москва, вынужден был сделать незапланированную остановку между станциями Тосно и Ушаки из-за технической неисправности.
Эту информацию официально подтвердила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Спустя несколько часов для пассажиров организовали отправку в столицу на резервном поезде. Поездка продолжилась только в 00:39, и прибывшие в Москву пассажиры оказались на вокзале примерно в четвертом часу утра, сообщает пресс-служба ОЖД.
В результате все путешественники добрались до места назначения с опозданием на три часа. В связи с этим перевозчик пообещал вернуть половину стоимости билетов всем, кто пострадал от задержки.
Прокуратура Северо-Западного транспортного округа проводит собственную проверку по факту произошедшего. Ожидается, что по итогам расследования станут известны детали причины технической остановки.
Ранее стало известно, что в праздничные дни стоимость поездки на «Сапсане» между северной и южной столицами временно снизится. Самые доступные тарифы на билеты действуют 31 декабря и 1 января.