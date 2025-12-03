Петербургские чиновники отчитались: что сделали с Доходным домом Невинского

В Санкт-Петербурге завершили восстановительные работы в Доходном доме Невинского. Рабочие провели обновление фасада, усилили кирпичную кладку и отреставрировали балконы.
Помимо этого, были приведены в порядок цоколь и декоративные элементы здания, сообщили в телеграм-канале Правительства Петербурга.
Капитальный ремонт затронул также оконные и дверные конструкции, которые теперь снова соответствуют оригинальному виду. Это здание с более чем столетней историей было возведено в 1910 году. В начале XX века, в 1915 году, здесь располагалась редакция издания под названием «Старые годы».
Недавно было объявлено о признании еще одного исторического здания в Адмиралтейском районе памятником регионального значения. В этот список вошел бывший доходный дом Андрея Кушелева, который также связан с богатым прошлым города.