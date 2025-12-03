Городовой / Город / Петербургские чиновники отчитались: что сделали с Доходным домом Невинского
Петербургские чиновники отчитались: что сделали с Доходным домом Невинского

Опубликовано: 3 декабря 2025 04:00
Доходный дом Невинского в центре Санкт-Петербурга отреставрирован.

В Санкт-Петербурге завершили восстановительные работы в Доходном доме Невинского. Рабочие провели обновление фасада, усилили кирпичную кладку и отреставрировали балконы.

Помимо этого, были приведены в порядок цоколь и декоративные элементы здания, сообщили в телеграм-канале Правительства Петербурга.

Капитальный ремонт затронул также оконные и дверные конструкции, которые теперь снова соответствуют оригинальному виду. Это здание с более чем столетней историей было возведено в 1910 году. В начале XX века, в 1915 году, здесь располагалась редакция издания под названием «Старые годы».

Недавно было объявлено о признании еще одного исторического здания в Адмиралтейском районе памятником регионального значения. В этот список вошел бывший доходный дом Андрея Кушелева, который также связан с богатым прошлым города.

Юлия Аликова
