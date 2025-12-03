Пахнет переменами: петербургский депутат обещает покончить с дурными запахами в городе

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь в интервью «Парламентской газетой» предложил дополнить федеральное законодательство, регулирующее качество воздуха, новым положением. По его мнению, неприятные запахи должны быть признаны одной из форм загрязнения атмосферы.
Парламентарий сообщил, что жители города регулярно направляют жалобы по поводу резких запахов, которые, в отдельных случаях могут создавать сложные условия.
Андрей Рябоконь так объяснил суть проблемы:
«Необходимо отметить, что на практике неприятный запах не всегда коррелируется с превышением вредных для здоровья веществ в атмосферном воздухе.
В связи с этим контролирующие органы подтверждают наличие неприятных запахов, но не фиксируют нарушений»
— сказал он.
По словам депутата, если запахи включить в перечень летучих веществ, признанных загрязнителями, появится новая возможность для реагирования на подобные обращения граждан.
Ранее стало известно, что жители поселка Петро-Славянка обнаружили стихийную свалку коровьих голов неподалеку от детской площадки.