Городовой / Город / Пахнет переменами: петербургский депутат обещает покончить с дурными запахами в городе
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
За одну неделю Петербург собрал более 75 тонн опасных отходов: откуда их столько? Город
Сталин, Берия и поезд-призрак: что на самом деле случилось с №526 под Ленинградом Город
«Почти готова, но…»: раскрыт текущий этап работ на «Путиловской» и что ещё впереди Город
Проезд на общественном транспорте в Петербурге признали самым дорогим в России: тот самый редкий случай, когда большинство петербуржцев не против Город
Дверь в мир Roblox на цепочке: Роскомнадзор ограничил доступ к игре в России Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Пахнет переменами: петербургский депутат обещает покончить с дурными запахами в городе

Опубликовано: 3 декабря 2025 02:00
Пахнет переменами: петербургский депутат обещает покончить с дурными запахами в городе
Пахнет переменами: петербургский депутат обещает покончить с дурными запахами в городе
Global Look Press / Serguei Fomine

Депутат Валерий Рябоконь предложил включить запахи в список летучих веществ, загрязняющих атмосферу.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь в интервью «Парламентской газетой» предложил дополнить федеральное законодательство, регулирующее качество воздуха, новым положением. По его мнению, неприятные запахи должны быть признаны одной из форм загрязнения атмосферы.

Парламентарий сообщил, что жители города регулярно направляют жалобы по поводу резких запахов, которые, в отдельных случаях могут создавать сложные условия.

Андрей Рябоконь так объяснил суть проблемы:

«Необходимо отметить, что на практике неприятный запах не всегда коррелируется с превышением вредных для здоровья веществ в атмосферном воздухе.
В связи с этим контролирующие органы подтверждают наличие неприятных запахов, но не фиксируют нарушений»

— сказал он.

По словам депутата, если запахи включить в перечень летучих веществ, признанных загрязнителями, появится новая возможность для реагирования на подобные обращения граждан.

Ранее стало известно, что жители поселка Петро-Славянка обнаружили стихийную свалку коровьих голов неподалеку от детской площадки.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью