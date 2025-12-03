Городовой / Город / С 4 декабря Красногвардейский район «сбавляет скорость»: движение ограничат
Опубликовано: 3 декабря 2025 01:30
Городовой ру

Работы ведутся в связи со строительством газопровода.

С 4 декабря в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга вводятся ограничения для автомобилистов из-за прокладки газопровода. Ограничения будут действовать до 23 декабря, сообщила пресс-служба ГАТИ.

Движение транспорта временно затруднится на участке Муринской дороги, который пролегает от улицы Корнея Чуковского до Пискаревского проспекта.

В ведомстве обратились к водителям с просьбой быть внимательными и ориентироваться по информационным щитам, чтобы заранее выбрать маршрут объезда.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
— сообщили в ГАТИ.

Ранее была опубликована информация о схожих ограничениях в пяти районах города. Меры направлены на обеспечение безопасности и проведение необходимых работ.

Автор:
Юлия Аликова
