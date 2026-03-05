Городовой / Полезное / Этот сорняк лучше иван-чая: попробовала один раз - теперь собираю мешками
Этот сорняк лучше иван-чая: попробовала один раз - теперь собираю мешками

Опубликовано: 5 марта 2026 08:26
Польза чая из листьев топинамбура

Многие любят заваривать душистые травы, но найти идеальную основу для чая бывает непросто. Привычные листья малины или смородины хороши, но иногда хочется попробовать что-то необычное.

Отличный напиток можно сделать из растения, которое растет у многих на участке как сорняк или кормовая культура. Речь идет про топинамбур, поскольку его листья и цветы дают на удивление ароматный чай.

Вкус чая

Напиток получается мягким, без горечи и кислинки, с легкой сладковатой ноткой. Такой чай можно пить просто так, а можно смешивать с другими травами, например, с мятой, душицей или даже с хвоей, чтобы получить новые интересные сочетания.

Польза чая

Листья и соцветия земляной груши содержат ценные для организма элементы. В их состав входят:

  • аминокислоты;
  • кальций и калий;
  • цинк, медь и железо;
  • пектин;
  • витамины группы B и аскорбиновая кислота;
  • инулин.

Важно помнить, что это просто вкусный травяной чай, а не лекарство. Если пить его в удовольствие, а не литрами, то он принесет только пользу. Единственное, на что стоит обратить внимание, - это личная непереносимость, как и у любых других растений, сообщает канал "Живые вещи".

Как сделать такой чай

Листья и цветы топинамбура следует немного подвялить в тени или просто положить на пару часов в морозилку. Затем их нужно перекрутить через мясорубку или хорошенько помять руками.

После этого массу необходимо положить в миску, накрыть мокрой тряпочкой и поставить в теплое место. Топинамбур начнет бродить, нагреется и будет пахнуть фруктами.

Когда появится сильный фруктовый запах, массу нужно высушить. Можно просто разложить на противне и подержать в духовке при самой маленькой температуре или использовать специальную сушилку для овощей.

Ранее "Городовой" рассказал про инновационный метод посадки малины.

Евгения Сухова
