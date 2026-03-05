Этот сорняк лучше иван-чая: попробовала один раз - теперь собираю мешками

Многие любят заваривать душистые травы, но найти идеальную основу для чая бывает непросто. Привычные листья малины или смородины хороши, но иногда хочется попробовать что-то необычное.
Отличный напиток можно сделать из растения, которое растет у многих на участке как сорняк или кормовая культура. Речь идет про топинамбур, поскольку его листья и цветы дают на удивление ароматный чай.
Вкус чая
Напиток получается мягким, без горечи и кислинки, с легкой сладковатой ноткой. Такой чай можно пить просто так, а можно смешивать с другими травами, например, с мятой, душицей или даже с хвоей, чтобы получить новые интересные сочетания.
Польза чая
Листья и соцветия земляной груши содержат ценные для организма элементы. В их состав входят:
- аминокислоты;
- кальций и калий;
- цинк, медь и железо;
- пектин;
- витамины группы B и аскорбиновая кислота;
- инулин.
Важно помнить, что это просто вкусный травяной чай, а не лекарство. Если пить его в удовольствие, а не литрами, то он принесет только пользу. Единственное, на что стоит обратить внимание, - это личная непереносимость, как и у любых других растений, сообщает канал "Живые вещи".
Как сделать такой чай
Листья и цветы топинамбура следует немного подвялить в тени или просто положить на пару часов в морозилку. Затем их нужно перекрутить через мясорубку или хорошенько помять руками.
После этого массу необходимо положить в миску, накрыть мокрой тряпочкой и поставить в теплое место. Топинамбур начнет бродить, нагреется и будет пахнуть фруктами.
Когда появится сильный фруктовый запах, массу нужно высушить. Можно просто разложить на противне и подержать в духовке при самой маленькой температуре или использовать специальную сушилку для овощей.
