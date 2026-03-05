Старинный город, который называют "Русской Финляндией": основан в XVI веке - где находится и чем знаменит

Русский город с финским "настроением"

Всего в 50 километрах от шумного Санкт-Петербурга, на живописном северном побережье Финского залива, раскинулся уютный городок Зеленогорск. Бывший финский Териоки, он сегодня манит туристов уникальным сочетанием морского бриза, богатой истории и чарующей природы.

От Териоки до Зеленогорска

История этого места уходит корнями в далекое прошлое, задолго до того, как оно получило свое нынешнее название. До 1940 года Зеленогорск был известен как Териоки и входил в состав Финляндии. В 1809 году Финляндия перешла под власть Российской империи, но в 1917 году вновь обрела независимость. Значительно позже городок окончательно вошел в состав СССР и получил свое современное имя – Зеленогорск, пишет портал "Путевка.ком".

Сегодня Зеленогорск продолжает развиваться, оставаясь излюбленным местом отдыха как для жителей Петербурга, так и для многочисленных гостей Северной столицы.

Культура, природа и уникальность

Несмотря на свою небольшую территорию, Зеленогорск удивительно богат объектами культурного наследия. Здесь гармонично соседствуют величественные храмы и уютные парки, живописные пляжи и оригинальные скульптурные композиции.

Лютеранская кирха

Визитной карточкой Зеленогорска, несомненно, является Лютеранская кирха. Построенная в 1908 году по проекту талантливого архитектора Йозефа Стенбека, она представляет собой яркий образец финской церковной архитектуры.

Музей ретро-автомобилей

Для любителей истории техники обязательным пунктом экскурсионной программы должен стать Музей ретро-автомобилей. Здесь вас ждет уникальная коллекция старинных автомобилей как советского, так и зарубежного производства. Среди экспонатов – редкие модели автомобильной и мотоциклетной техники, а также образцы военной техники.

"Музей, хоть и небольшой, но очень атмосферный, с подробными описаниями каждого экспоната и увлекательной историей развития автомобилестроения", - пишет эксперт канала "Солнце светит всем".

Побережье Финского залива

Финский залив играет ключевую роль в формировании климата и неповторимой атмосферы Зеленогорска. Вдоль побережья проложены живописные маршруты для прогулок, откуда открываются захватывающие виды на водную гладь.

"Зеленогорск – это место, где каждый найдет что-то для себя. Будь то погружение в историю, знакомство с уникальной архитектурой, увлекательное путешествие в мир ретро-техники или просто спокойный отдых на берегу моря. Здесь можно в полной мере насладиться красотой северной природы", - пишет Владислав из Коломны.

