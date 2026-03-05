Где в Санкт-Петербурге находится музей Штиглица?

Музей прикладного искусства академии Штиглица расположен в Соляном переулке, 15.

Музей прикладного искусства Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица расположен в Санкт-Петербурге по адресу: Соляной переулок, дом 15. Это объект культурного наследия народов РФ федерального значения.

История и архитектура

Здание было построено в конце XIX века для Центрального училища технического рисования. Над проектом работал архитектор М. Е. Месмахер, который также создал дворец князя Алексея Александровича на Мойке и Мало-Михайловский дворец на Адмиралтейской набережной.

Фасад здания выполнен в стиле историзма с итальянскими чертами. На тимпане фронтона изображён художник, имеющий портретное сходство с Месмахером, а рядом с ним — аллегории живописи, скульптуры, архитектуры и других искусств. Фронтон венчает фигура Славы. Перед зданием установлены оригинальные бронзовые фонари с фигурами маленьких мальчиков (путти).

Внутри музея — разнообразные интерьеры: парадный вестибюль, зал в мавританском стиле, огромные арочные окна. Часть помещений украшена расписным потолком и раритетной мебелью.

Коллекция и экспозиции

При открытии в 1896 году коллекция насчитывала 12 тысяч предметов. В музее представлены:

Фарфор и керамика. Предметы Императорского фарфорового завода XVIII–XIX веков.

Мебель и декоративно-прикладное искусство разных эпох — от древнерусского до европейского (французский, английский залы).

Изразцовые печи. В зале печей выставлены 15 изразцовых печей XVII–XIX веков, которые ранее украшали храмы и дома состоятельных жителей Российской империи.

Коллекция кукол. Куклы в нарядах народов Российской империи, созданные студентами училища в начале XX века.

Часть экспонатов в советские годы была передана в другие музеи, например в Эрмитаж, но коллекция по-прежнему впечатляет разнообразием.

Как добраться

Ближайшие станции метро: «Невский проспект», «Гостиный Двор» и «Чернышевская». От метро можно добраться пешком, следуя указаниям на сайте музея.

Режим работы и посещение

Музей работает со вторника по воскресенье. Понедельник — выходной.

Посещение возможно только по предварительной записи и в сопровождении экскурсовода. Билеты включают 75-минутную экскурсию.

