Петербург поддержит студентов: 200 тысяч рублей за рождение ребёнка

Новости по теме

Пенсию выплатят в другие даты: как получить выплаты вовремя и не остаться без денег на майские

Перейти

Пенсионные выплаты: вся правда о прибавке к пенсии при наличии советского свидетельства о рождении

Перейти

Рекордная выплата 2,3 млн: как дольщики получили деньги у застройщика на Васильевском

Перейти

300 тысяч студенткам и няня до 3 лет: в Ленобласти теперь регистрируют новорождённых за 15 минут

Перейти

Маленькие петербуржцы и ленинградцы получат больше: с февраля 2026 года выплаты на детей подрастут

Перейти