Петербург поддержит студентов: 200 тысяч рублей за рождение ребёнка
Петербург поддержит студентов: 200 тысяч рублей за рождение ребёнка

Опубликовано: 5 марта 2026 09:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Эта мера поддержки предоставляется только петербуржцам.

Петербургские студентки, родившие ребёнка во время обучения в вузе или колледже, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей.

Об этом в эфире телеканала «Санкт‑Петербург» рассказала председатель Комитета по социальной политике города Елена Фидрикова.

Условия выплаты

По поручению губернатора Александра Беглова подготовлен законопроект, в соответствии с которым студенткам предусмотрена однократная выплата к рождению ребёнка в 200 тысяч рублей.

Справки о доходах для её получения собирать не нужно — достаточно лишь свидетельства о рождении ребёнка.

Для кого предназначена поддержка

Мера рассчитана только на петербуржцев, уточнила Елена Фидрикова. В ближайшее время законопроект направят в Законодательное собрание Санкт‑Петербурга, но сама выплата будет действовать с 1 января 2026 года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
