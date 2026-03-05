Петербург поддержит студентов: 200 тысяч рублей за рождение ребёнка

Петербургские студентки, родившие ребёнка во время обучения в вузе или колледже, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей.
Об этом в эфире телеканала «Санкт‑Петербург» рассказала председатель Комитета по социальной политике города Елена Фидрикова.
Условия выплаты
По поручению губернатора Александра Беглова подготовлен законопроект, в соответствии с которым студенткам предусмотрена однократная выплата к рождению ребёнка в 200 тысяч рублей.
Справки о доходах для её получения собирать не нужно — достаточно лишь свидетельства о рождении ребёнка.
Для кого предназначена поддержка
Мера рассчитана только на петербуржцев, уточнила Елена Фидрикова. В ближайшее время законопроект направят в Законодательное собрание Санкт‑Петербурга, но сама выплата будет действовать с 1 января 2026 года.