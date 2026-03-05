Городовой / Город / Ж/д коррупция в Петербурге: механика взяли за попытку сбыть экскаватор «со скидкой»
Ж/д коррупция в Петербурге: механика взяли за попытку сбыть экскаватор «со скидкой»

Опубликовано: 5 марта 2026 08:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Подозреваемого задержали.

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в получении особо крупной взятки, связанной с железнодорожным строительством.

По информации Следственного комитета по Петербургу, следствие считает, что с 12 по 18 февраля главный механик строительно-монтажного треста предложил представителю коммерческой фирмы передать ему свыше 1 млн рублей за продажу экскаватора, принадлежащего организации, по заниженной цене.

3 марта подозреваемый получил часть взятки во время оперативно-розыскного мероприятия, его задержали. Сейчас решается вопрос о выборе судом меры пресечения для обвиняемого.

Юлия Аликова
Город
