Ж/д коррупция в Петербурге: механика взяли за попытку сбыть экскаватор «со скидкой»

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в получении особо крупной взятки, связанной с железнодорожным строительством.
По информации Следственного комитета по Петербургу, следствие считает, что с 12 по 18 февраля главный механик строительно-монтажного треста предложил представителю коммерческой фирмы передать ему свыше 1 млн рублей за продажу экскаватора, принадлежащего организации, по заниженной цене.
3 марта подозреваемый получил часть взятки во время оперативно-розыскного мероприятия, его задержали. Сейчас решается вопрос о выборе судом меры пресечения для обвиняемого.