Нет новых листьев и еще 2 признака, что замиокулькасу нужен переезд: выбираем горшок для бурного роста
Нет новых листьев и еще 2 признака, что замиокулькасу нужен переезд: выбираем горшок для бурного роста

Опубликовано: 5 марта 2026 07:05
 Проверено редакцией
Городовой ру
Когда пора пересаживать замиокулькас и какой горшок ему подойдет

Даже начинающий цветовод знает, что периодически любому комнатному растению нужен "переезд" в жилплощадь побольше. Замиокулькас, или долларовое дерево, — растение в целом неприхотливое, но при выборе горшка нужно учитывать особенности его корневой системы, напоминает автор канала "Цветущий фикус".

Как понять, что пришло время пересадить замиокулькас

Замиокулькас не нуждается в частых пересадках, но есть признаки, что нынешний горшок стал для него слишком тесен:

  • Клубни начинают выпирать, поднимать уровень грунта, земля начинает сыпаться с краев.
  • Растение перестаёт давать новые листья.
  • Новые листья если и появляются, то остаются слабыми и недоразвитыми, хотя старые выглядят здоровыми.

Как выбрать горшок

Корневая система у замиокулькаса поверхностная, поэтому идеален неглубокий, но достаточно широкий горшок. В глубокой ёмкости в неосвоенном грунте застаивается вода, что провоцирует гниение. Если глубокий горшок — единственный вариант, насыпьте толстый дренажный слой и строго контролируйте полив.

Клубни замиокулькаса мощные и, вырастая, могут деформировать и даже разорвать тонкий гибкий пластик. Лучший выбор для него — горшки из керамики, толстого жесткого пластика, искусственного камня или композитных материалов. Очень крупные растения сажают даже в бетонные кашпо.

У взрослого растения тяжёлая крона. Горшок с широким верхом и узким основанием не лучшее решение — замиокулькас может перевернуться. Надежнее устойчивая ёмкость с широким дном.

Оптимальный материал — керамика без глазури. Пористая структура глины создаёт благоприятный микроклимат и защищает корни от перепадов температуры. Но есть и минус: на таких горшках со временем появляются разводы от воды и удобрений.

Что касается размера горшка, то замиокулькас не любит слишком просторную "жилплощадь". В умеренно тесной ёмкости он чувствует себя лучше, чем в широкой, где есть риск застоя воды. При каждой пересадке стоит выбирать горшок всего на 2–3 см шире предыдущего.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
