Нет новых листьев и еще 2 признака, что замиокулькасу нужен переезд: выбираем горшок для бурного роста

Даже начинающий цветовод знает, что периодически любому комнатному растению нужен "переезд" в жилплощадь побольше. Замиокулькас, или долларовое дерево, — растение в целом неприхотливое, но при выборе горшка нужно учитывать особенности его корневой системы, напоминает автор канала "Цветущий фикус".
Как понять, что пришло время пересадить замиокулькас
Замиокулькас не нуждается в частых пересадках, но есть признаки, что нынешний горшок стал для него слишком тесен:
- Клубни начинают выпирать, поднимать уровень грунта, земля начинает сыпаться с краев.
- Растение перестаёт давать новые листья.
- Новые листья если и появляются, то остаются слабыми и недоразвитыми, хотя старые выглядят здоровыми.
Как выбрать горшок
Корневая система у замиокулькаса поверхностная, поэтому идеален неглубокий, но достаточно широкий горшок. В глубокой ёмкости в неосвоенном грунте застаивается вода, что провоцирует гниение. Если глубокий горшок — единственный вариант, насыпьте толстый дренажный слой и строго контролируйте полив.
Клубни замиокулькаса мощные и, вырастая, могут деформировать и даже разорвать тонкий гибкий пластик. Лучший выбор для него — горшки из керамики, толстого жесткого пластика, искусственного камня или композитных материалов. Очень крупные растения сажают даже в бетонные кашпо.
У взрослого растения тяжёлая крона. Горшок с широким верхом и узким основанием не лучшее решение — замиокулькас может перевернуться. Надежнее устойчивая ёмкость с широким дном.
Оптимальный материал — керамика без глазури. Пористая структура глины создаёт благоприятный микроклимат и защищает корни от перепадов температуры. Но есть и минус: на таких горшках со временем появляются разводы от воды и удобрений.
Что касается размера горшка, то замиокулькас не любит слишком просторную "жилплощадь". В умеренно тесной ёмкости он чувствует себя лучше, чем в широкой, где есть риск застоя воды. При каждой пересадке стоит выбирать горшок всего на 2–3 см шире предыдущего.