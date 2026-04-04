Народные приметы на 5 апреля - Никонов день: что укажет на холодное и дождливое лето в 2026 году

5 апреля на Руси верующие люди чтили память Никона Печерского, который основал церковь и монастырь Пресвятой Богородицы. Дата была известна как Никонов день. Особое внимание предки уделяли народным приметам, так как по ним можно было определить погоду на ближайшие месяцы.
Ценная информация дошла и до нашего времени. Сейчас приметы не имеют особой популярности из-за прогнозов погоды, однако именно древние суеверия обладают максимальной точностью.
Народные приметы на этот день:
- В березах много сока – лето станет дождливым.
- В водоемах не поднимается уровень воды – будьте готовы к засушливому лету.
- Круги вокруг солнца указывают на хороший урожай.
- Началась гроза после схода снега – летние месяцы будут холодными.
- Домашние птицы выщипывают перья – будьте готовы к ненастью.
- Появилась волна против течения на реке – приближается похолодание с дождями.
Что нельзя делать 5 апреля:
- Держать деньги на видном месте, так как это могло ухудшить финансовое положение.
- Спать на чужих подушках – к плохим снам.
- Стричь и красить волосы – есть шанс привлечь проблемы в личную жизнь.
- Перебирать крупы, так как это могло привести к бедности.
- Рыбачить – риск разгневать водяного, что закончится плохим уловом и прочими неприятностями.
Что можно делать в этот день:
Русские люди в этот день старались убираться, что позволяло привлечь в жизнь благодать. Также хозяйки активно использовали сушеную мяту. Они добавляли ее в пряники, чай и квас. В садах позволялось высаживать плодовые деревья. Особенно это касалось яблонь, груш, рябины. Для защиты урожая от вредителей наши предки привлекали полезных птиц с помощью семян, сообщает "Погода Mail.ru".
