Народные приметы на 5 апреля - Никонов день: что укажет на холодное и дождливое лето в 2026 году

Опубликовано: 4 апреля 2026 15:35
 Проверено редакцией
Народные приметы помогут понять, каким будет лето

5 апреля на Руси верующие люди чтили память Никона Печерского, который основал церковь и монастырь Пресвятой Богородицы. Дата была известна как Никонов день. Особое внимание предки уделяли народным приметам, так как по ним можно было определить погоду на ближайшие месяцы.

Ценная информация дошла и до нашего времени. Сейчас приметы не имеют особой популярности из-за прогнозов погоды, однако именно древние суеверия обладают максимальной точностью.

Народные приметы на этот день:

  • В березах много сока – лето станет дождливым.
  • В водоемах не поднимается уровень воды – будьте готовы к засушливому лету.
  • Круги вокруг солнца указывают на хороший урожай.
  • Началась гроза после схода снега – летние месяцы будут холодными.
  • Домашние птицы выщипывают перья – будьте готовы к ненастью.
  • Появилась волна против течения на реке – приближается похолодание с дождями.

Что нельзя делать 5 апреля:

  • Держать деньги на видном месте, так как это могло ухудшить финансовое положение.
  • Спать на чужих подушках – к плохим снам.
  • Стричь и красить волосы – есть шанс привлечь проблемы в личную жизнь.
  • Перебирать крупы, так как это могло привести к бедности.
  • Рыбачить – риск разгневать водяного, что закончится плохим уловом и прочими неприятностями.

Что можно делать в этот день:

Русские люди в этот день старались убираться, что позволяло привлечь в жизнь благодать. Также хозяйки активно использовали сушеную мяту. Они добавляли ее в пряники, чай и квас. В садах позволялось высаживать плодовые деревья. Особенно это касалось яблонь, груш, рябины. Для защиты урожая от вредителей наши предки привлекали полезных птиц с помощью семян, сообщает "Погода Mail.ru".

