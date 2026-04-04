Никакой серой гнили на лилиях: Цветов - валом, аромат - просто "пушка"
Никакой серой гнили на лилиях: Цветов - валом, аромат - просто "пушка"

Опубликовано: 4 апреля 2026 16:03
 Проверено редакцией
Никакой серой гнили на лилиях: Цветов - валом, аромат - просто "пушка"
Никакой серой гнили на лилиях: Цветов - валом, аромат - просто "пушка"
Советы по подкормкам лилий на даче.

Вырастить лилии на даче не так просто, как может показаться. Недостаточно просто посадить их и поливать по расписанию, толку от этого будет мало. При таком подходе вы не только не дождётесь крупных ароматных цветов, но и рискуете загубить растения.

Умные цветоводы точно знают, что необходимо лилиям чтобы они буйно расцветали и радовали вас шикарным ароматом, советы дали на канале "Моя дача. Сад и огород".

Если правильно подкармливать лилии в сезон, то удастся избежать популярного заболевания, серой гнили. Но если напасть все-таки случилась, подкормки всё равно не убираем, они нужны корням растений даже если листья повреждены.

При появлении ростков поливаем лилии таким раствором - на 9 литров воды добавляем по 1 столовой ложке соды и нашатыря, вливаем медный купорос (также 1 ложку), растворённый в литре воды.

Когда появились бутоны, кормим лилии аммиачной селитрой, а также опрыскиваем растения от болезней и вредителей, которые атакуют растения в сезон.

Июль - также время подкормки лилий. В этот период вносить нужно двойной суперфосфат из расчёта 1 столовую ложку на ведро воды и калимагнезию в той же пропорции, но это не одно удобрения, а 2 отдельных, поливаем ими растения с разницей в несколько дней.

Лилии любят нейтральную или слабокислую почву, потому для них полезно присыпание грядок сухой древесной золой, делать это можно 2-3 раза за дачный сезон.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, какие ошибки при выращивании спатифиллума совершают начинающие цветоводы, и сидят потом без цветов.

Марина Котова
