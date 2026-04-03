Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Почти все делают это со спатифиллумом — поэтому он не цветёт: 3 ошибки, которые убивают растение

Опубликовано: 3 апреля 2026 20:03
 Проверено редакцией
Три ключевых фактора для выращивания здорового спатифиллума.

Многие жалуются: спатифиллум растёт, но выглядит плохо — кончики сохнут, листья желтеют. Проблема в базовых ошибках ухода, рассказал автор Дзен-канала "Антон — цветочник".

Мифы, которые только вредят

Обрезка сухих кончиков даёт лишь временный эффект. Лист всё равно продолжает портиться, а срез выглядит ещё хуже. Опрыскивания тоже бесполезны: они не повышают влажность воздуха и не решают проблему, а лишь на время улучшают внешний вид.

1. Неправильный полив

Главная причина — перелив. Когда грунт постоянно влажный, корни начинают гнить, а листья реагируют сухими кончиками и пожелтением. Правильный подход — поливать только после просыхания почвы. Лёгкое увядание листьев — сигнал, что пора полить.

Если уже есть жёлтые листья — стоит проверить корни и при необходимости пересадить растение, удалив повреждённые участки.

2. Проблемы с корнями

Здоровые корни — белые и плотные. Если они тёмные и мягкие, растение страдает. В таком случае нужна пересадка с заменой грунта. Лучше использовать рыхлый субстрат с добавлением перлита или вермикулита, чтобы избежать застоя влаги.

3. Неподходящий горшок

Слишком большой горшок — частая ошибка. В нём грунт долго остаётся влажным, что провоцирует гниение. Но и тесный горшок — проблема: корням не хватает питания, и листья становятся слабыми.

Ранее мы писали о том, как позаботиться о тюльпанах, чтобы они дали крупные цветки.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
