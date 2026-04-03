Почти все делают это со спатифиллумом — поэтому он не цветёт: 3 ошибки, которые убивают растение

Многие жалуются: спатифиллум растёт, но выглядит плохо — кончики сохнут, листья желтеют. Проблема в базовых ошибках ухода, рассказал автор Дзен-канала "Антон — цветочник".
Мифы, которые только вредят
Обрезка сухих кончиков даёт лишь временный эффект. Лист всё равно продолжает портиться, а срез выглядит ещё хуже. Опрыскивания тоже бесполезны: они не повышают влажность воздуха и не решают проблему, а лишь на время улучшают внешний вид.
1. Неправильный полив
Главная причина — перелив. Когда грунт постоянно влажный, корни начинают гнить, а листья реагируют сухими кончиками и пожелтением. Правильный подход — поливать только после просыхания почвы. Лёгкое увядание листьев — сигнал, что пора полить.
Если уже есть жёлтые листья — стоит проверить корни и при необходимости пересадить растение, удалив повреждённые участки.
2. Проблемы с корнями
Здоровые корни — белые и плотные. Если они тёмные и мягкие, растение страдает. В таком случае нужна пересадка с заменой грунта. Лучше использовать рыхлый субстрат с добавлением перлита или вермикулита, чтобы избежать застоя влаги.
3. Неподходящий горшок
Слишком большой горшок — частая ошибка. В нём грунт долго остаётся влажным, что провоцирует гниение. Но и тесный горшок — проблема: корням не хватает питания, и листья становятся слабыми.
