Новости по теме
Рассада раскабанела за 5 дней: "бабушкин эликсир" превратил хилые кусты в гигантов Полезное
При появлении 2-3 первых листьев баклажанам - обязательно: 1 действие гарантирует мощный урожай Полезное
Ландшафтный дизайн на минималках. 6 самостоятельных цветов: радуют до холодов, уход не нужен — посадили и забыли Полезное
Покруче Эрмитажа: топ-5 бесплатных малоизвестных мест в Питере, которые стоит посетить туристу Вопросы о Петербурге
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
Забудьте про дорогую химию: 3 шарика из фольги — и унитаз пахнет свежестью неделями

Опубликовано: 4 апреля 2026 15:46
 Проверено редакцией
Простое решение, которое реально работает.

Эти шарики для бачка делаются за 10 минут из того, что всегда есть под рукой. Лайфхаком поделилась автор Дзен-канала "Советы для дома".

Что понадобится:

Зубная паста — 2 ст. л., сода — 2 ст. л., стиральный порошок — 2 ст. л., фольга.

Как сделать

Смешиваю пасту, соду и порошок до плотной массы. Воду не добавляю — максимум каплю геля или жидкого мыла, если смесь слишком сухая.

Делю массу на 2-3 части, формирую шарики и заворачиваю каждый в фольгу. Затем делаю много мелких отверстий зубочисткой — это важно, через них средство будет работать.

Как использовать
Просто кладу один шарик в бачок. При каждом смыве он постепенно растворяется, а вода становится очищающей.

В итоге
— унитаз дольше остаётся чистым
— появляется лёгкий свежий аромат
— меньше налёта

Ранее мы писали о том, как сделать квартиру мечты без дизайнера.

Автор:
Александр Асташкин
