Забудьте про дорогую химию: 3 шарика из фольги — и унитаз пахнет свежестью неделями

Эти шарики для бачка делаются за 10 минут из того, что всегда есть под рукой. Лайфхаком поделилась автор Дзен-канала "Советы для дома".
Что понадобится:
Зубная паста — 2 ст. л., сода — 2 ст. л., стиральный порошок — 2 ст. л., фольга.
Как сделать
Смешиваю пасту, соду и порошок до плотной массы. Воду не добавляю — максимум каплю геля или жидкого мыла, если смесь слишком сухая.
Делю массу на 2-3 части, формирую шарики и заворачиваю каждый в фольгу. Затем делаю много мелких отверстий зубочисткой — это важно, через них средство будет работать.
Как использовать
Просто кладу один шарик в бачок. При каждом смыве он постепенно растворяется, а вода становится очищающей.
В итоге
— унитаз дольше остаётся чистым
— появляется лёгкий свежий аромат
— меньше налёта
