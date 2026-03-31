Квартира мечты без дизайнера: 5 решений, которые увеличат пространство и комфорт
Квартира мечты без дизайнера: 5 решений, которые увеличат пространство и комфорт

Опубликовано: 31 марта 2026 15:46
 Проверено редакцией
Иногда для красивого ремонта не нужно тратить много денег, а достаточно лишь знать современные тренды.

Ремонт может либо "съесть" бюджет, либо сделать жизнь удобнее на годы. Всё решают не дорогие материалы, а грамотные решения. Об идеях современного ремонта написал автор Дзен-канала Listkevich design.

1. Перегородки с пользой, а не просто стены

Забудьте про глухие перегородки. Лучше — конструкции с полками, нишами или раздвижными элементами. Они одновременно зонируют пространство и добавляют места для хранения. В итоге меньше мебели — больше воздуха.

2. Планировка, где всё продумано

Квартира становится удобной, когда каждая вещь на своём месте. Используйте стеллажи вместо стен, мебель с двойной функцией (пуфы с хранением, столы-трансформеры) и настенные полки вместо громоздких тумб. Это освобождает пространство и делает интерьер легче.

3. Раздвижные двери вместо распашных

Обычные двери "съедают" квадратные метры. Раздвижные системы или скрытые двери решают эту проблему. Плюс они визуально делают квартиру просторнее, особенно если использовать матовое стекло.

4. Тёплый пол

Это уже не просто комфорт. Тёплый пол позволяет убрать радиаторы и освободить стены. А если разделить систему на зоны, можно экономить на отоплении и настраивать температуру под себя.

5. Многоуровневость значит больше пространства
Используйте высоту: стеллажи до потолка, разные уровни освещения, подвесные элементы. Даже небольшая квартира начинает выглядеть объёмнее и интереснее.

Ранее мы писали о 4 бюджетных способах скрыть царапины на ламинате.

Автор:
Александр Асташкин
