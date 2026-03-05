Когда весенние каникулы у школьников Санкт-Петербурга?

Весенние каникулы в Санкт-Петербурге в 2026 году пройдут с 28 марта по 5 апреля. Это период отдыха для школьников, которые учатся по четвертной системе. Каникулы завершают третью четверть и длятся 9 дней.
Почему даты могут отличаться?
Хотя Минпросвещения даёт общие рекомендации, окончательное решение о датах каникул принимает администрация каждой школы. На это влияют:
Система обучения. В некоторых учебных заведениях применяют триместровую (модульную) систему. В 2026 году у школьников, обучающихся по этой системе, весенний период отдыха разделен на два этапа:
- Февральские каникулы (между 2-м и 3-м триместрами): с 21 февраля по 1 марта 2026 года.
- Весенние каникулы (внутри 3-го триместра): с 28 марта по 5 апреля 2026 года.
Региональные особенности. Санкт-Петербург может корректировать график из-за погодных условий или городских мероприятий.
Локальные обстоятельства. Школа вправе изменить даты из-за внутреннего учебного плана, городских диагностик или праздников.
Дополнительные сведения
Для первоклассников в феврале были предусмотрены дополнительные каникулы — с 16 по 22 февраля. Летние каникулы, по рекомендациям Минпросвещения, пройдут с 27 мая по 31 августа 2026 года. Для выпускников 9-х и 11-х классов окончание учебного года зависит от расписания государственной итоговой аттестации (ГИА).
Школьники также отдыхают в государственные праздники: 8 марта, 1 и 9 мая и другие.