Кухонные полотенца не стираю: чищу за 5 минут в пакете - выглядят как новые и приятно пахнут

Каждая хозяйка знает, что кухонные полотенца - недолговечные изделия, которые быстро покрываются трудновыводимыми пятнами и начинают источать неприятный запах. Пользоваться таким полотенцем - негигиенично, поэтому чаще всего изделие уходит в мусорку. Между тем автор дзен-канала "ХОЗЯЮШКА" знает, как очистить даже старое кухонное полотенце всего за 5 минут без стиральной машинки, и делится своим секретом.
Чтобы очистить полотенце по методу блогера, вам понадобятся:
- твердое коричневое хозяйственное мыло;
- лимонная кислота - 2 ч. л.;
- целлофановый пакет.
Смочите грязное полотенце водой, отожмите, натрите мылом до пены, сложите квадратом и поместите в пакет. Разведите лимонку в холодной воде (50 мл), залейте полотенце в пакете, хорошо промакивая ткань, и, не завязывая, положите пакет с изделием в микроволновую печь. Включите на 2 минуты при мощности 450 ватт.
За это время полотенце станет таким горячим, что до него невозможно будет дотронуться. Достаньте пакет и оставьте остывать на 1-1,5 часа. Прополощите в проточной воде, выжмите и промойте, удаляя остатки мыла и кислоты.
После такой процедуры полотенце станет белоснежное, чистое, ни одного пятнышка не найдете! А все потому, что смесь мыла, лимонной кислоты и высокой температуры активно работают против пятен, растворяя их и разрушая структуру грязи.
"Особенное удовольствие получаю, когда глажу чистые полотенца после такой обработки — они хорошо пахнут, радуют глаз белизной, приятны на ощупь, и складывать их в ящик - одно удовольствие", - признается автор блога.
Ранее "Городовой" рассказывал о субстрате, который не подводит — рассада прет на глазах.