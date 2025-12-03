Городовой / Город / Цифровые взломщики добрались до «парковочного кошелька»: атаковано приложение оплаты петербургских парковок
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
За одну неделю Петербург собрал более 75 тонн опасных отходов: откуда их столько? Город
Сталин, Берия и поезд-призрак: что на самом деле случилось с №526 под Ленинградом Город
«Почти готова, но…»: раскрыт текущий этап работ на «Путиловской» и что ещё впереди Город
Проезд на общественном транспорте в Петербурге признали самым дорогим в России: тот самый редкий случай, когда большинство петербуржцев не против Город
Дверь в мир Roblox на цепочке: Роскомнадзор ограничил доступ к игре в России Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Цифровые взломщики добрались до «парковочного кошелька»: атаковано приложение оплаты петербургских парковок

Опубликовано: 3 декабря 2025 03:00
Цифровые взломщики добрались до «парковочного кошелька»: атаковано приложение оплаты петербургских парковок
Цифровые взломщики добрались до «парковочного кошелька»: атаковано приложение оплаты петербургских парковок
Global Look Press / Elena Mayorova

Возможны затруднения с оплатой парковки через СМС и мобильное приложение.

Приложение, предназначенное для оплаты стоянки автомобилей в Петербурге, подверглось атаке со стороны хакеров. Об этом сообщили в пресс-службе «Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга».

Пользователи столкнулись с трудностями при оплате парковочного времени с помощью СМС, городского приложения для парковок, банковских карт, веб-сайта, а также через приложения крупных банков и чат-ботов.

На данный момент оплату можно произвести с использованием приложения «Парковки России», паркоматов, а также через городское приложение, если выбрать способ оплаты с парковочного счёта. Службы работают над устранением технических трудностей.

Ранее сообщалось, что жители Петербурга продолжают высказывать недовольство из-за повторяющихся перебоев с мобильным интернетом.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью