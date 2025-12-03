Цифровые взломщики добрались до «парковочного кошелька»: атаковано приложение оплаты петербургских парковок

Приложение, предназначенное для оплаты стоянки автомобилей в Петербурге, подверглось атаке со стороны хакеров. Об этом сообщили в пресс-службе «Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга».
Пользователи столкнулись с трудностями при оплате парковочного времени с помощью СМС, городского приложения для парковок, банковских карт, веб-сайта, а также через приложения крупных банков и чат-ботов.
На данный момент оплату можно произвести с использованием приложения «Парковки России», паркоматов, а также через городское приложение, если выбрать способ оплаты с парковочного счёта. Службы работают над устранением технических трудностей.
Ранее сообщалось, что жители Петербурга продолжают высказывать недовольство из-за повторяющихся перебоев с мобильным интернетом.