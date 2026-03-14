Города-призраки на карте России: два населенных пункта стремительно исчезают с лица Земли - причины и последствия Полезное
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
Рукава куртки заблестят от чистоты без стирки: ни темных пятен, ни разводов — как только купили

Опубликовано: 14 марта 2026 06:41
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как очистить рукава куртки от темных пятен без стирки

Вот и пришло время менять зимнюю верхнюю одежду на более легкую весеннюю. И каково же разочарование, когда ты видишь, что у светлого весеннего пуховика рукава пришли в негодность! Вся куртка - чистая, свежая, а рукава - темные, в некрасивых потертостях и пятнах. Не стирать же целый пуховик ради чистки одних рукавов! Но выход есть! Очистить рукава можно и без стиральной машинки буквально за пару минут. Своей хитростью делится известный лайфхакер Константин Нечетов.

Все, что вам понадобится - это мицеллярная вода. Подойдет любая, даже самая дешевая. Обильно смочите ватный диск в мицеллярке и начинайте им хорошенько натирать загрязненное место. Натирайте тщательно, сильно, до образования пены. Буквально через минуту вы заметите, что пятна начинают исчезать, и ткань вновь становится чистой, будто куртку вы только что купили в магазине.

Когда материал вновь заблестит от чистоты, оставьте пуховик сохнуть - на это потребуется буквально 30 минут или меньше. Стирать мицеллярную воду не надо - она высохнет сама, не оставив никаких разводов. Вот так легко и быстро грязные рукава весеннего пуховика можно вернуть к ухоженному состоянию!

Кстати, данный лайфхак вы можете использовать не только в зоне рукавов, но и на других участках, которые быстрее всего пачкаются. Например, такими же неэстетичными пятнами чаще покрываются ворот или подол - "пройдитесь" по ним мицеллярной водой, и проблемы как не бывало!

Ранее "Городовой" рассказывал, как хранить зимний пуховик летом - 3 важных лайфхака, будет как новый.

Автор:
Анна Леонова
