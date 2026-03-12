Без помятостей и заломов: как хранить зимний пуховик летом - 3 важных лайфхака, будет как новый

Весна пришла и пора обновить гардероб. Зимние куртки с наполнителем из пуха отправляются на заслуженный отдых. Чтобы они сохранили свой вид и качество до следующего сезона, важно правильно их подготовить. Специалист канала "Vyacheslav Mamatuk» поделился несколькими полезными советами по сезонному уходу за такими изделиями.
Чистка
Прежде всего, перед тем как убрать куртку на хранение, ее необходимо тщательно почистить. Инструкции по уходу обычно указаны на ярлыке. Рекомендуется стирать пуховик в стиральной машине на деликатном режиме. Чтобы наполнитель не сбивался в комки, добавьте в барабан несколько теннисных мячей. Сушить зимние вещи лучше всего в горизонтальном положении.
Визуальный осмотр
Далее, внимательно осмотрите куртку на предмет каких-либо повреждений и, если нужно, устраните их. Если пух внутри сбился, аккуратно расправьте его.
Условия хранения
Обратите особое внимание на условия хранения. Идеальный вариант – повесить куртку на плечики, чтобы она не потеряла форму. Важно: не сжимайте и не сдавливайте изделие. Также не забудьте использовать специальный чехол для одежды, который позволяет ей "дышать".
Личный опыт хозяек
"Пуховики всегда храню на плечиках в шкафу. Это достаточно капризная вещь. При долгом нахождении в пакетах пух может слежаться", - рассказала Мария из Волгограда.
"Обязательно перед отправкой "на отдых " пуховик стираю и тщательно просушиваю. Благодаря этому в новом сезоне вещь имеет аромат свежести", - поделилась Валентина из Татарстана.
