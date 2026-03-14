Чем заменить горох в супе: Готов будет всего через 15 минут

Гороховый суп - одно из любимых первых блюд во многих семьях, но варят его хозяйки нечасто. Причина - долгое приготовление гороха.
Немногие знают, что горох в супе можно с лёгкостью заменить другим продуктом, чечевицей, она разваривается буквально за 10-15 минут, не придётся часами стоять у плиты.
Рецепт супа с чечевицей дают на портале RussianFood, стоит приготовить это первое блюдо на обед.
Для приготовления вкусного супа нужно взять:
- 600 г мяса;
- 250 г чечевицы;
- 300 г картофеля;
- 1 луковицу;
- 1 морковь;
- 3 зубца чеснока;
- 1 ст. л. томатной пасты;
- 2 ст. л. растительного масла;
- специи и соль;
- 2,5 л воды.
Способ приготовления вкусного супа с чечевицей
- В первую очередь отвариваем в воде мясо и разбираем его на мелкие кусочки. Если взять уже сваренное готовое мясо, то приготовление супа займёт гораздо меньше времени.
- Опускаем кусочки мяса в бульон, нарезаем очищенный картофель, добавляем специи и соль.
- На сковороде жарим нарезанные лук и чеснок, когда станут золотистыми, добавляем томатную пасту, прогреваем.
- Чечевицу промываем, если этого не сделать, суп получится мутным. Опускаем её в бульон, когда картошка почти готова.
- Когда суп снова закипел, варить его нужно всего 10-15 минут, чечевица быстро разваривается.
- Последним компонентом добавляем зажарку, перемешиваем, даём супу вскипеть.
Суп с чечевицей готов. Подавать его хорошо, посыпав свежей зеленью. Можно на отдельной тарелке подать сухарики, всыпать их в тарелку прямо перед тем, как начинать есть первое блюдо.
Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить вкусный салат со свёклой.