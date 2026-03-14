Чем заменить горох в супе: Готов будет всего через 15 минут
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
Как не испортить замерзший замок машины зимой: ошибки, которые совершают все Полезное
Чем заменить горох в супе: Готов будет всего через 15 минут

Опубликовано: 14 марта 2026 07:32
 Проверено редакцией
Legion-Media
Советы по приготовлению вкусного супа на замену гороховому.

Гороховый суп - одно из любимых первых блюд во многих семьях, но варят его хозяйки нечасто. Причина - долгое приготовление гороха.

Немногие знают, что горох в супе можно с лёгкостью заменить другим продуктом, чечевицей, она разваривается буквально за 10-15 минут, не придётся часами стоять у плиты.

Рецепт супа с чечевицей дают на портале RussianFood, стоит приготовить это первое блюдо на обед.

Для приготовления вкусного супа нужно взять:

  • 600 г мяса;
  • 250 г чечевицы;
  • 300 г картофеля;
  • 1 луковицу;
  • 1 морковь;
  • 3 зубца чеснока;
  • 1 ст. л. томатной пасты;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • специи и соль;
  • 2,5 л воды.

Способ приготовления вкусного супа с чечевицей

  1. В первую очередь отвариваем в воде мясо и разбираем его на мелкие кусочки. Если взять уже сваренное готовое мясо, то приготовление супа займёт гораздо меньше времени.
  2. Опускаем кусочки мяса в бульон, нарезаем очищенный картофель, добавляем специи и соль.
  3. На сковороде жарим нарезанные лук и чеснок, когда станут золотистыми, добавляем томатную пасту, прогреваем.
  4. Чечевицу промываем, если этого не сделать, суп получится мутным. Опускаем её в бульон, когда картошка почти готова.
  5. Когда суп снова закипел, варить его нужно всего 10-15 минут, чечевица быстро разваривается.
  6. Последним компонентом добавляем зажарку, перемешиваем, даём супу вскипеть.

Суп с чечевицей готов. Подавать его хорошо, посыпав свежей зеленью. Можно на отдельной тарелке подать сухарики, всыпать их в тарелку прямо перед тем, как начинать есть первое блюдо.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить вкусный салат со свёклой.

Автор:
Марина Котова
Полезное
