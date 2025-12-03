Городовой / Город / Игры отменяются: жители Петро-Славянки пожаловались на коровьи головы, разбросанные по детской площадке
Игры отменяются: жители Петро-Славянки пожаловались на коровьи головы, разбросанные по детской площадке

Опубликовано: 3 декабря 2025 03:30
В посёлке Петро-Славянка обнаружены головы коров, оставленные рядом с детской площадкой, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В начале декабря жители микрорайона Петро-Славянка в Колпинском районе Санкт-Петербурга обнаружили на улице головы крупного рогатого скота.

Неизвестные лица выбросили эти останки неподалёку от контейнеров для бытовых отходов. Часть голов животных оказалась разбросанной на газоне возле детской площадки, сообщает 78.ru.

Местные жители выразили сильную тревогу по поводу такого инцидента. По их мнению, подобное зрелище может отрицательно повлиять на детей, гуляющих во дворах.

Некоторые горожане сообщили об этом в районную администрацию, в городскую прокуратуру и в комитет, отвечающий за благоустройство.

Автор:
Юлия Аликова
