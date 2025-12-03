Игры отменяются: жители Петро-Славянки пожаловались на коровьи головы, разбросанные по детской площадке

В начале декабря жители микрорайона Петро-Славянка в Колпинском районе Санкт-Петербурга обнаружили на улице головы крупного рогатого скота.
Неизвестные лица выбросили эти останки неподалёку от контейнеров для бытовых отходов. Часть голов животных оказалась разбросанной на газоне возле детской площадки, сообщает 78.ru.
Местные жители выразили сильную тревогу по поводу такого инцидента. По их мнению, подобное зрелище может отрицательно повлиять на детей, гуляющих во дворах.
Некоторые горожане сообщили об этом в районную администрацию, в городскую прокуратуру и в комитет, отвечающий за благоустройство.