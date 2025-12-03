Городовой / Город / «Амнистия» имени Долиной: кого могут простить и почему?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
За одну неделю Петербург собрал более 75 тонн опасных отходов: откуда их столько? Город
Сталин, Берия и поезд-призрак: что на самом деле случилось с №526 под Ленинградом Город
«Почти готова, но…»: раскрыт текущий этап работ на «Путиловской» и что ещё впереди Город
Проезд на общественном транспорте в Петербурге признали самым дорогим в России: тот самый редкий случай, когда большинство петербуржцев не против Город
Дверь в мир Roblox на цепочке: Роскомнадзор ограничил доступ к игре в России Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

«Амнистия» имени Долиной: кого могут простить и почему?

Опубликовано: 3 декабря 2025 04:30
«Амнистия» имени Долиной: кого могут простить и почему?
«Амнистия» имени Долиной: кого могут простить и почему?
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Депутат выразил надежду, что власти проявят сострадание к пожилым гражданам, часто оказывающимся обманутыми.

Из-за широкого обсуждения ситуации с квартирой певицы Ларисы Долиной и её влияния на рынок жилья, депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с инициативой объявить в России амнистию для пожилых граждан, ставших жертвами мошенников.

Эту идею он озвучил в интервью Life.ru, отметив, что она затрагивает не только вопросы купли-продажи недвижимости, но и более тяжёлые правонарушения.

«Это гуманное предложение, и, безусловно, к тем, кто не совершил тяжких преступлений, стоит проявить милосердие»

— подчеркнул парламентарий.

По его мнению, столь значимые случаи, как истории с Ларисой Долиной, требуют детального разбирательства.

Он указал, что рядовые пенсионеры, так же как известные личности, могут стать мишенью для аферистов, и подобные происшествия нередко заканчиваются тяжёлыми последствиями.

В то же время, депутат считает, что не стоит упускать из вида людей, купивших такое жильё — ведь они тоже попадают в трудное положение.

«Почему-то огромное количество бабушек появилось с шибко хитрыми сынками и внучками на хороших машинах, которые вдруг резко стали все вспоминать, что бабушка-то, оказывается, обижена. Поэтому надо проверять все эти случаи»,

— отметил Милонов.

Так называемый «эффект Долиной» стал широко известен после того, как летом 2024 года артистка была вынуждена продать свою квартиру под давлением мошенников, а затем через суд добилась отмены сделки, в результате чего покупательница Полина Лурье потеряла и деньги, и возможность въехать в новое жильё.

Из-за таких историй всё больше россиян опасаются совершать сделки с недвижимостью, опасаясь столкнуться с аналогичной проблемой.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью