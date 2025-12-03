«Амнистия» имени Долиной: кого могут простить и почему?

Из-за широкого обсуждения ситуации с квартирой певицы Ларисы Долиной и её влияния на рынок жилья, депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с инициативой объявить в России амнистию для пожилых граждан, ставших жертвами мошенников.
Эту идею он озвучил в интервью Life.ru, отметив, что она затрагивает не только вопросы купли-продажи недвижимости, но и более тяжёлые правонарушения.
«Это гуманное предложение, и, безусловно, к тем, кто не совершил тяжких преступлений, стоит проявить милосердие»
— подчеркнул парламентарий.
По его мнению, столь значимые случаи, как истории с Ларисой Долиной, требуют детального разбирательства.
Он указал, что рядовые пенсионеры, так же как известные личности, могут стать мишенью для аферистов, и подобные происшествия нередко заканчиваются тяжёлыми последствиями.
В то же время, депутат считает, что не стоит упускать из вида людей, купивших такое жильё — ведь они тоже попадают в трудное положение.
«Почему-то огромное количество бабушек появилось с шибко хитрыми сынками и внучками на хороших машинах, которые вдруг резко стали все вспоминать, что бабушка-то, оказывается, обижена. Поэтому надо проверять все эти случаи»,
— отметил Милонов.
Так называемый «эффект Долиной» стал широко известен после того, как летом 2024 года артистка была вынуждена продать свою квартиру под давлением мошенников, а затем через суд добилась отмены сделки, в результате чего покупательница Полина Лурье потеряла и деньги, и возможность въехать в новое жильё.
Из-за таких историй всё больше россиян опасаются совершать сделки с недвижимостью, опасаясь столкнуться с аналогичной проблемой.