Почти четверть за семь дней: в Петербурге заболеваемость ОРВИ и гриппом взлетела на 23%

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области сообщило о продолжающемся сезонном увеличении заболеваемости простудными заболеваниями и фиксирует рост числа заболевших гриппом.
Только за последнюю неделю в Петербурге заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 23 процента, в Ленинградской области — на 7 процентов. Несмотря на увеличение числа случаев, эпидемические уровни заболеваемости превышены не были.
В официальном сообщении подчёркивается, что прохождение иммунизации среди жителей крупных городов и области продолжается.
В Санкт-Петербурге прививку получили 3 311 108 человек, из которых 587 351 — дети; это 59,2 процента от всех проживающих. В Ленинградской области вакцинировано 1 202 676 жителей, включая 221 244 ребёнка, что составляет 61 процент охвата населения.
Ведомство рекомендует пройти вакцинацию тем, кто ещё не сделал прививку. Подчеркивается, что прививка способна существенно уменьшить риск тяжёлого течения болезни, необходимости в госпитализации и даже возможного летального исхода. Особое внимание советуют уделить иммунизации пожилым, беременным и лицам, страдающим хроническими заболеваниями.
Ранее специалисты управления высказывали мнение о вероятности возникновения новой волны птичьего гриппа.