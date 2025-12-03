Городовой / Город / Почти четверть за семь дней: в Петербурге заболеваемость ОРВИ и гриппом взлетела на 23%
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
За одну неделю Петербург собрал более 75 тонн опасных отходов: откуда их столько? Город
Сталин, Берия и поезд-призрак: что на самом деле случилось с №526 под Ленинградом Город
«Почти готова, но…»: раскрыт текущий этап работ на «Путиловской» и что ещё впереди Город
Проезд на общественном транспорте в Петербурге признали самым дорогим в России: тот самый редкий случай, когда большинство петербуржцев не против Город
Дверь в мир Roblox на цепочке: Роскомнадзор ограничил доступ к игре в России Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Почти четверть за семь дней: в Петербурге заболеваемость ОРВИ и гриппом взлетела на 23%

Опубликовано: 3 декабря 2025 07:00
Почти четверть за семь дней: в Петербурге заболеваемость ОРВИ и гриппом взлетела на 23%
Почти четверть за семь дней: в Петербурге заболеваемость ОРВИ и гриппом взлетела на 23%
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

В Ленинградской области зафиксирован рост показателя на 7 процентов.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленинградской области сообщило о продолжающемся сезонном увеличении заболеваемости простудными заболеваниями и фиксирует рост числа заболевших гриппом.

Только за последнюю неделю в Петербурге заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 23 процента, в Ленинградской области — на 7 процентов. Несмотря на увеличение числа случаев, эпидемические уровни заболеваемости превышены не были.

В официальном сообщении подчёркивается, что прохождение иммунизации среди жителей крупных городов и области продолжается.

В Санкт-Петербурге прививку получили 3 311 108 человек, из которых 587 351 — дети; это 59,2 процента от всех проживающих. В Ленинградской области вакцинировано 1 202 676 жителей, включая 221 244 ребёнка, что составляет 61 процент охвата населения.

Ведомство рекомендует пройти вакцинацию тем, кто ещё не сделал прививку. Подчеркивается, что прививка способна существенно уменьшить риск тяжёлого течения болезни, необходимости в госпитализации и даже возможного летального исхода. Особое внимание советуют уделить иммунизации пожилым, беременным и лицам, страдающим хроническими заболеваниями.

Ранее специалисты управления высказывали мнение о вероятности возникновения новой волны птичьего гриппа.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью