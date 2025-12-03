Городовой / Город / Петербург утвердил даты Международного транспортно‑логистического форума
Петербург утвердил даты Международного транспортно‑логистического форума

Опубликовано: 3 декабря 2025 06:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Мероприятие обещает собрать рекордное число участников и стать значимым событием для российской отрасли.

Международный транспортно-логистический форум впервые состоится в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля 2026 года. Организатором этого события является Министерство транспорта России при деятельной поддержке правительства страны, а за проведение отвечает Фонд Росконгресс.

Форум обещает стать самым масштабным мероприятием в области транспорта в России, объединив представителей государственных структур, делового сообщества и зарубежных партнёров, сообщает 78.ru

Ключевым вопросом на повестке форума станет обсуждение путей развития международных транспортных путей и обеспечение безопасности этих маршрутов.

Среди основных направлений работы форума заявлены такие темы, как формирование новой цифровой системы регулирования транспортной сферы и гармонизация законов разных государств.

Особое внимание будет уделено созданию международного цифрового транспортного кодекса, что подтвердил министр транспорта Андрей Никитин.

В мероприятии ожидается участие широкого круга как российских, так и иностранных делегатов. Своих представителей направят руководители профильных министерств и государственных ведомств, крупные транспортные и промышленные предприятия, учёные и специалисты отрасли.

Участники проведут двусторонние деловые встречи, а также международные переговоры по развитию сотрудничества.

Значительная часть обсуждений будет связана с развитием международных транспортных маршрутов, в том числе коридора «Север – Юг». Также рассматривается возможность углубления интеграции в рамках таких объединений, как Евразийский экономический союз, СНГ, Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС.

Автор:
Юлия Аликова
Город
