Петербург утвердил даты Международного транспортно‑логистического форума

Международный транспортно-логистический форум впервые состоится в Санкт-Петербурге с 1 по 3 апреля 2026 года. Организатором этого события является Министерство транспорта России при деятельной поддержке правительства страны, а за проведение отвечает Фонд Росконгресс.
Форум обещает стать самым масштабным мероприятием в области транспорта в России, объединив представителей государственных структур, делового сообщества и зарубежных партнёров, сообщает 78.ru
Ключевым вопросом на повестке форума станет обсуждение путей развития международных транспортных путей и обеспечение безопасности этих маршрутов.
Среди основных направлений работы форума заявлены такие темы, как формирование новой цифровой системы регулирования транспортной сферы и гармонизация законов разных государств.
Особое внимание будет уделено созданию международного цифрового транспортного кодекса, что подтвердил министр транспорта Андрей Никитин.
В мероприятии ожидается участие широкого круга как российских, так и иностранных делегатов. Своих представителей направят руководители профильных министерств и государственных ведомств, крупные транспортные и промышленные предприятия, учёные и специалисты отрасли.
Участники проведут двусторонние деловые встречи, а также международные переговоры по развитию сотрудничества.
Значительная часть обсуждений будет связана с развитием международных транспортных маршрутов, в том числе коридора «Север – Юг». Также рассматривается возможность углубления интеграции в рамках таких объединений, как Евразийский экономический союз, СНГ, Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС.