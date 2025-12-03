Когда город заговорил по телевизору: чем запомнилось 3 декабря в истории Петербурга

Все знаковые события дня: от первого моста до толпы, тащившей кинозвезду.

История Санкт-Петербурга — это непрерывное повествование о стремлении к совершенству, будь то в архитектуре, инженерном деле, культуре или общественном устройстве.

3 декабря, отмечаемое в разные годы, стало свидетелем знаковых событий, которые оставили глубокий след в летописи Северной столицы, демонстрируя её динамичное развитие и многогранный облик.

1759: Духовные ориентиры

Начало зимнего месяца, 3 декабря 1759 года, ознаменовалось освящением церкви Спаса Нерукотворного Образа на Волковском кладбище.

Хотя первоначальное деревянное строение просуществовало недолго, будучи разобранным к 1795 году, это событие положило начало храмовому строительству на этом месте.

Решение возвести новый, каменный храм в 1809 году, и его последующая закладка в 1837 году под руководством В. И. Беретти, с изменениями Ф. И. Руска, свидетельствуют о долгосрочном стремлении к созданию прочных духовных центров.

1874: Гранитные берега

Спустя более чем полвека, 3 декабря 1874 года, город получил новое украшение и важный инфраструктурный объект — открылось движение по новопостроенной Адмиралтейской набережной.

Этот проект стал завершающим штрихом в грандиозном преобразовании набережных Невы, начатом ещё при Екатерине II.

“Вслед за Дворцовой набережной и Адмиралтейская облицована гранитом”, — гласят исторические сведения, отмечая появление изящных пристаней, украшенных гранитными вазами и бронзовыми львами.

Это было свидетельством перехода от строительства кораблей на Адмиралтейской верфи к превращению этой территории в парадное городское пространство.

1850: Инженерный триумф

Однако, пожалуй, самым значимым событием, пришедшимся на 3 декабря, стало торжественное открытие Благовещенского моста в 1850 году.

Это было не просто строительство — это был настоящий триумф инженерной мысли, первый постоянный мост через Неву, сооружённый по проекту С. В. Кербедза.

Император Николай I лично присутствовал на церемонии, подчеркивая важность этого события для империи.

Газета «Северная пчела» передавала всеобщий восторг:

«Если бы кто либо из иностранцев желал узнать, как и в чем сильна Россия, ему надлежало бы присутствовать при открытии моста… когда громовое «ура!» раздавалось в воздухе, когда все сердца сильно бились одним русским чувством…».

Современники описывали мост как “драгоценное ожерелье красавицы Невы, верх искусства во всех отношениях!”. Его архитектура была многогранна:

“Днем он кажется прозрачным, будто филиграновый, легкий, как волны, а при полночном освещении является громадною массою, спаивающею между собою два города…”.

Мост, впоследствии переименованный в Николаевский, пережил реконструкцию в 1930-е годы под руководством профессора Григория Передерия, когда современные технологии заменили старинные решения, а его прежний облик был увековечен в других частях города.

Возвращение исторического названия, связанного с близлежащим, ныне утраченным храмом, подчеркнуло его значение как символа города.

1913: Культурный взрыв

3 декабря приносило городу и яркие культурные события. В 1913 году Петербург приветствовал звезду немого кино — Макса Линдера.

Его популярность была настолько велика, что публика, охваченная восторгом, “выпрягает лошадей и тащит его экипаж от вокзала до гостиницы”.

«Макс Линдер — самое популярное имя в современной европейской культуре. До сих пор, пожалуй, с ним старалось бороться имя Толстого. Но Толстой умер, и Макс завладел Европой», — писала газета «Новое время», отмечая беспрецедентное внимание к актёру.

Чествование Линдеру прошло в легендарном подвале «Бродячая собака», месте средоточия богемы того времени.

1922: Рождение пионерии

Смена идеологий и поколений ярко проявилась 3 декабря 1922 года. На базе бойскаутского Российского отряда юных разведчиков были сформированы четыре первых пионерских отряда.

Идеолог движения Иннокентий Жуков, предложивший название “пионеры” и девиз “Будь готов!”, заложил основы нового детского движения, призванного воспитывать молодежь в духе советских идеалов.

1938: Телевизор запел

Наконец, 3 декабря 1938 года открылась новая эра в истории городского вещания: состоялся первый праздничный телеконцерт.

Программа, посвященная Дню Конституции, представила зрителям выступления ведущих артистов, включая Ю. М. Юрьева и Галину Уланову.

А в 1967 году, 3 декабря, в стенах Каменноостровского театра открылся Телевизионный театр, символизируя дальнейшее развитие телевизионного искусства в городе.