На «Балтийской» с ограничениями: вестибюль до 27 февраля будет работать в усечённом режиме
На «Балтийской» с ограничениями: вестибюль до 27 февраля будет работать в усечённом режиме

Опубликовано: 3 декабря 2025 08:30
В ближайшее время запланирован капитальный ремонт эскалатора, который проведут специалисты.

С 5 декабря в Санкт-Петербурге изменяется расписание работы вестибюля станции метро «Балтийская» из-за капитального ремонта эскалатора. Ожидается, что эти меры будут действовать до 27 февраля 2026 года.

Ограничения устанавливаются на утренние и вечерние часы, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Вход в помещение станции будет полностью закрыт с 8:10 до 9:20, а с 17:00 до 19:00 предусмотрено только частичное ограничение прохода. В пресс-службе городского комитета по транспорту отметили, что возможно изменение указанных временных интервалов с учётом потока пассажиров.

«При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учётом фактического пассажиропотока»,

— сообщили представители ведомства.

На время ремонта пассажирам рекомендуется пользоваться близлежащими станциями, до которых можно доехать на общественном транспорте. Для этого подойдут автобусы № 71, 205, а также троллейбусы № 3 и 8. Эти маршруты обеспечивают удобную связь с другими частями города.

Юлия Аликова
Город
