Петербург пахнет лесом: к Новому году в городе появились хвойные украшения

В Санкт-Петербурге началась установка елей в различных точках города. Новогодние деревья размещают в вазонах на площадях и в местах, где их хорошо видно.
Подготовка к празднику продолжается: композиции появляются на самых заметных улицах и площадях, сообщет пресс-служба комитета по благоустройству.
В течение теплого времени года эти же вазоны украшали ампельные растения и декоративные злаки, составлявшие летний декор города.
К наступлению зимы специалисты заменили их на хвойные деревья с характерным ароматом. Уже сейчас еловые композиции можно увидеть на Невском, Каменноостровском, Ленинском проспектах, на площади Восстания, у Нарвских ворот и на Шпалерной улице.
Ветки для этих украшений поступают от садово-парковых организаций, занимающихся расчисткой лесных дорог, просек и линий электропередачи. Таким образом, для оформления используют материал, полученный в ходе обязательных работ по уходу за зелёными насаждениями. В соцсетях пользователи отмечают появление праздничного убранства на центральных улицах.
Ранее стало известно, что в Ленинградской области была выбрана ель, предназначенная для установки на главной площади города.