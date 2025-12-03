Лензоопарк показал редкую рептилию, которая завораживает

Ленинградский зоопарк представил своим посетителям одну из самых крупных ящериц, обитающих в его коллекции, — черную шипохвостую игуану. Необычный вид этой рептилии сразу привлекает интерес благодаря ярко выраженным деталям внешности.
Рептилию показали в коротком видео, размещённом в социальных сетях зоопарка.
По словам сотрудников зверинца, поверхность тела ящерицы напоминает мозаичный узор, а вдоль спины и хвоста располагаются заметные острые шипы. Хвост животного массивный, внешне напоминает цепь из колючих сегментов. Карие глаза ящерицы также вызывают особое внимание у посетителей.
Черная шипохвостая игуана принадлежит к группе игуановых. В зрелом возрасте самцы этого вида могут вырастать до 120 сантиметров. Место их естественного обитания — тихоокеанское побережье Центральной Америки.
