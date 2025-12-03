Городовой / Город / Лензоопарк показал редкую рептилию, которая завораживает
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
За одну неделю Петербург собрал более 75 тонн опасных отходов: откуда их столько? Город
Сталин, Берия и поезд-призрак: что на самом деле случилось с №526 под Ленинградом Город
«Почти готова, но…»: раскрыт текущий этап работ на «Путиловской» и что ещё впереди Город
Проезд на общественном транспорте в Петербурге признали самым дорогим в России: тот самый редкий случай, когда большинство петербуржцев не против Город
Дверь в мир Roblox на цепочке: Роскомнадзор ограничил доступ к игре в России Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Лензоопарк показал редкую рептилию, которая завораживает

Опубликовано: 3 декабря 2025 09:15
Лензоопарк показал редкую рептилию, которая завораживает
Лензоопарк показал редкую рептилию, которая завораживает
Городовой ру

В Ленинградском зоопарке представили черную шипохвостую игуану, редкое для России экзотическое животное.

Ленинградский зоопарк представил своим посетителям одну из самых крупных ящериц, обитающих в его коллекции, — черную шипохвостую игуану. Необычный вид этой рептилии сразу привлекает интерес благодаря ярко выраженным деталям внешности.

Рептилию показали в коротком видео, размещённом в социальных сетях зоопарка.

По словам сотрудников зверинца, поверхность тела ящерицы напоминает мозаичный узор, а вдоль спины и хвоста располагаются заметные острые шипы. Хвост животного массивный, внешне напоминает цепь из колючих сегментов. Карие глаза ящерицы также вызывают особое внимание у посетителей.

Черная шипохвостая игуана принадлежит к группе игуановых. В зрелом возрасте самцы этого вида могут вырастать до 120 сантиметров. Место их естественного обитания — тихоокеанское побережье Центральной Америки.

Ранее сотрудники зоопарка отмечали, что белая медведица по кличке Хаарчаана, проживающая в зверинце, проявила свои способности и выдержку в день рождения.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью